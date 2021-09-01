Chiều ngày 1/9, Hà Nội di dời người dân 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung lên Hoà Lạc

Ngày 1/9, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. TP. Hà Nội sẽ di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Theo Tiền Phong, chiều ngày 1/9, cơ quan chức năn quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, quận đang triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực "ổ dịch" ở phường Thanh Xuân Trung sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Về công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch, đã tổ chức truy vết các F0, F1 để đưa đi điều trị và cách ly tập trung tại các cơ sở của thành phố và quận; lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 3 lần với hơn 5.000 mẫu cho toàn bộ người dân tại khu vực phong tỏa và 10.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân giáp ranh khu vực phong tỏa.

Thời gian dự kiến thực hiện từ 18h00 ngày 1/9/2021 - Ảnh: Tiền Phong

Trước tình hình dịch bệnh dự đoán còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quận đã xây dựng phương án và được UBND thành phố chấp thuận: cho phép đưa người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung (chưa phải là F1) được đi cách ly giãn dân, tập trung như các trường hợp F1 tại khu Ký túc xá Đại học FPT(Khu công nghệ cao Hoà Lạc- Thạch Thất). Thời gian dự kiến thực hiện từ 18h00 ngày 1/9/2021.

Theo báo Tin Tức, lãnh đạo quận Thanh Xuân, dự kiến, các hộ dân sẽ được di dời đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT tại Hòa Lạc. Quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly và họp triển khai quán triệt phương án thực hiện. Đồng thời, quận Thanh Xuân cũng dùng loa phát thanh của phường, sử dụng mạng xã hội Zalo để thông báo về việc đưa người dân đi giãn cách.

Được biết, tính đến 12 giờ ngày 1/9, ổ dịch ở khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi có 373 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly). Tại khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. Đặc biệt, do khu vực trên có đặc thù là khu vực dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung.

Hà Nội vượt mốc 3.000 ca mắc Covid-19, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung có 273 ca CDC Hà Nội đánh giá, chùm ca bệnh ở quận Thanh Xuân có đặc điểm dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

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