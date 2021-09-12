Hà Nội: 18 mẫu dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi lấy gần 1,3 triệu mẫu xét nghiệm

Tin y tế 12/09/2021 10:53

Tại Thành phố Hà Nội đã lấy được 1.286.990 mẫu xét nghiệm diện rộng, hiện đã phát hiện 18 mẫu dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 11/9 đến 6h ngày 12/9, TP ghi nhận 2 ca dương tính tại cộng đồng tại huyện Thường Tín và quận Hoàng Mai. 2 bệnh nhân đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Hà Nội: 18 mẫu dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi lấy gần 1,3 triệu mẫu xét nghiệm - Ảnh 1
 Khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Hà Nội. 

Bệnh nhân thứ nhất là T.T.D, nữ, SN 1959, địa chỉ tại Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Tối 8/9, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi. Ngày 11/9 bệnh nhân được làm test nhanh có kết quả dương tính, sau đó được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả RT-PCR dương tính.

Trường hợp thứ hai là N.V.Đ, nam, SN 1972, địa chỉ tại Liên Phương, Thường Tín

Ngày 10/9, bệnh nhân được làm test nhanh tại đơn vị công tác có kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm, ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (Bệnh viện 103 thực hiện).

Hà Nội: 18 mẫu dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện khi lấy gần 1,3 triệu mẫu xét nghiệm - Ảnh 2
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Hà Nội.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng nay, Hà Nội có 3.762 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.593 ca mắc tại cộng đồng và 2.169 ca tại khu cách ly. 

Trong ngày 11/9, Hà Nội đã tiêm được 411.452 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vaccine/4.591.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng 8 triệu mẫu. Tính đến 20 giờ 11-9, toàn TP đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 2 mẫu dương tính SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên, đã có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   Hà Nội Covid BN Covid-19 Hà Nội chống dịch covid-19

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