Bé trai 18 ngày tuổi mắc bệnh cảnh COVID-19 nặng kèm viêm ruột hoại tử được cứu sống kịp thời

Tin y tế 11/09/2021 17:07

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Đơn vị cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã kịp thời điều trị cho bé trai sơ sinh mắc bệnh cảnh COVID-19 nặng, có dấu hiệu viêm ruột hoại tử.

Theo báo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, được biết, em sinh mổ, đủ tháng, không có biến cố chu sinh, sau sinh 4 ngày bé được xuất viện. Tuy nhiên, đến 18 ngày tuổi, bé bị sốt, bụng chướng và đi tiêu phân nhầy. Trước đó 3 ngày, mẹ bé được xác định mắc COVID-19, do đó bé cũng được xét nghiệm PCR và có kết quả xác định dương tính.

Sau khi nhập viện 3 ngày, bé vẫn sốt, suy hô hấp tăng dần. Ngoài ra, xét nghiệm cho thấy dày thành ruột phù hợp với tình trạng viêm ruột, hơi trong thành ruột và tĩnh mạch cửa trên là các dấu hiệu của viêm ruột hoại tử.

Kết quả X-quang phổi cho thấy, có tổn thương phổi rải rác 2 bên kèm theo phù hợp với bệnh cảnh COVID-19 nặng. Bé được truyền dịch nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn để ruột nghỉ ngơi, kháng sinh, kháng viêm và kháng đông.

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Kết quả X-Quang của bệnh nhi sơ sinh mắc COVID-19 - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Sau 23 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp và viêm ruột của bé đã cải thiện trên lâm sàng và xét nghiệm. Bé bú miệng hoàn toàn, bụng không chướng và tiêu phân vàng. Sau đó, bé đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn.

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên chia sẻ, cần có thêm nhiều bằng chứng để khẳng định mối liên hệ giữa viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh và COVID-19 nhưng qua trường hợp trên cho thấy, biểu hiện của COVID-19 rất đa dạng và có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt trên các đối tượng nguy cơ như trẻ sơ sinh. Do đó, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 cần được nhập viện và theo dõi sát để phát hiện sớm các trường hợp diễn tiến nặng và xử trí kịp thời.

Viêm ruột hoại tử đã được biết đến là một trong những trường hợp cấp cứu đường tiêu hóa thường gặp tại các đơn vị chăm sóc sơ sinh. Theo các tài liệu y văn, hơn 85% các trường hợp viêm ruột hoại tử xảy ra ở trẻ sinh non tháng và nhẹ cân do rất nhiều yếu tố khác nhau.

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