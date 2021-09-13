Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Tin y tế 13/09/2021 18:01

Rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca nhằm giúp thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Theo nguồn tin Lao Động, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 3588 và công văn số 6030, công văn số 7252 và theo các tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM, nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine ngừa COVID-19, Sở Y tế TPHCM kính đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế xem xét và có ý kiến chỉ đạo về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần.

Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca - Ảnh 1
AstraZeneca là loại vaccine Covid-19 đầu tiên được cấp phép và sử dụng tại Việt Nam.

Mới đây, một nghiên cứu khác đến từ Vương Quốc Anh kết luận rằng tuy mũi tiêm thứ nhất của AstraZeneca chỉ cung cấp hàng rào bảo vệ đạt 30,7% trước chủng Delta, thế nhưng mũi tiêm thứ 2 giúp tăng gấp đôi tỷ lệ trên lên 67%.

Dữ liệu gần đây của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) chứng minh hai liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca có hiệu quả 92% trong việc giảm số ca nhập viện do biến chủng Delta. Nghiên cứu cũng cho thấy không có ca tử vong trong số người được tiêm chủng.

Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca - Ảnh 2
 Hiện tại, Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử với loại vaccine chủ yếu là AstraZeneca.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Tính đến 18h ngày 11/9, toàn thành phố ghi nhận có 292.403 trường hợp mắc bệnh. Hiện 39.296 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy, 23 bệnh nhân can thiệp ECMO, 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 11.992.

Tính đến hết ngày 11.9, về công tác tiêm vacccine, thành phố đã triển khai tiêm 7.776.452 mũi, trong đó có 6.472.848 mũi 1 (đạt 89,8%) và 1.303.604 mũi 2 (đạt 18,1%). Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tính đến ngày 30.6, tổng số người từ 18 tuổi trở lên tại thành phố là 7.208.800 người.

Giữa bối cảnh chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM xin rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca - Ảnh 3
 Nhân viên y tế tiêm vaccine AstraZeneca cho nhân viên tại Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức).

Số lượng mũi được theo từng loại vaccine cụ thể:

- AstraZeneca: 4.880.580 liều (mũi 1: 4.281.368, mũi 2: 599.212)

- Pfizer: 355.075 liều (mũi 1: 93.219, mũi 2: 261.856)

- Moderna: 628.770 liều (mũi 1: 552.409, mũi 2: 76.361)

- Vero Cell: 1.912.027 liều (mũi 1: 1.545.852, mũi 2: 366.175).

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Từ khóa:   Tiêm vaccine phòng Covid-19 vắc xin AstraZeneca AstraZeneca

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