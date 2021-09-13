Sáng 13/9: Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.802 ca.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy từ 18h ngày 12/9 đến 6h ngày 13/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 22 ca mắc mới COVID- 19; trong đó 18 ca tại khu cách ly, 04 ca tại khu phong tỏa. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Cụ thể, trong 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay (13/9) có chùm 18 ca F1 tại quận Thanh Xuân, 4 ca còn lại sàng lọc tại khu vực phong tỏa ở quận Hoàng Mai.

Sáng nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 22 ca nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân đã được chuyển cách ly tại Đại học FPT.

Thông tin cụ thể 22 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau:

Sàng lọc khu vực phong tỏa ghi nhận thêm 4 ca mắc mới đều ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là L.M.C (nam, SN 1976); L.N.M.L (nam, SN 2008); L.K.T (nam, SN 2011); N.Đ.T (nam, SN 1982). Cả 4 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 12/9 được lấy mẫu sàng lọc khu vực phong tỏa, kết quả dương tính.

Chùm F1 của sàng lọc ho sốt ghi nhận thêm 18 ca tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, gồm: Đ.T.B (nữ, SN 1958); V.M.T (nam, SN 2019); Đ.T.M.H (nữ, SN 1965); H.T.M.T (nữ, SN 1947); T.T.Y (nữ, SN 1984); P.Đ.M.K (nam, SN 2013); P.Đ.H.B (nam, SN 2009); P.Đ.T (nam, SN 1984); N.T.N.C (nữ, SN 1995); Đ.T.S.M (nữ, SN 1995); Đ.T.H (nam, SN 1966); V.Đ.P (nam, SN 1973); L.T.H (nữ, SN 2007); L.T.S (nam, SN 1994); C.T.V (nữ, SN 1939); B.M.H (nữ, SN 2004); B.T.H.V (nam, SN 1965); V.H.H (nam, SN 2019).

Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.802 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.207 ca.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-13-9-ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-them-22-ca-mac-covid-19-423945.html