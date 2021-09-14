Phát hiện 19 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tổng hơn 2,8 triệu mẫu xét nghiệm trong cộng đồng

Toàn thành phố đã lấy được 2,8 triệu mẫu xét nghiệm gồm cả mẫu gộp PCR và mẫu test nhanh kháng nguyên, chỉ phát hiện 19 ca dương tính.

Theo Sở Y tế Hà Nội tính đến sáng nay 14/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu xét nghiệm, phát hiện 19 ca dương tính. Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm PCR là 2,03 triệu mẫu, có 1,1 triệu mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 5 ca dương tính.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 3.820 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.595 ca mắc cộng đồng và 2.225 ca mắc đã cách ly.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 3 ca dương tính mới sáng ngày 14/9, gồm 2 ca ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và 1 ca ở phường Văn Chương, quận Đống Đa. Cả 3 đều tại khu cách ly.

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ đến 6 giờ sáng 14.9, Hà Nội đã tiêm được 56.731 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Theo nguồn tin Thanh niên, tổng mũi tiêm tính đến sáng 14/9, toàn thành phố đã tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND TP.Hà Nội được 4,78 triệu mũi tiêm (mũi 1: 4,38 triệu, mũi 2: 404.331), sử dụng 4,37 triệu liều vắc xin/5,35 triệu liều vắc xin được cấp, đạt 80,6%.

Quận Ba Đình là quận đầu tiên của TP Hà Nội hoàn thành kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tính đến 13 giờ trưa 12/9, quận Ba Đình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 130.134 người, trong đó có 119.459 người tiêm mũi 1 và 10.675 người tiêm mũi 2, đạt 105,7% kế hoạch, hoàn thành trước tiến độ thành phố giao 3 ngày.

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