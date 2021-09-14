Sáng 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID- 19 mới

Từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội là 3 ca, đều ở khu cách ly.

Theo nguồn tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 14/9, trong 12 giờ qua Thành phố phát hiện 3 ca mắc Covid-19 mới tại khu cách ly. Họ đều là F1 của các ca dương tính qua sàng lọc người ho, sốt cộng đồng.

Các ca Covid-19 phân bố ở Hoàng Mai (2) và Đống Đa (1). Thông tin 3 bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân nữ H.T.Y, sinh năm 1951 ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8. Ngày 10/9, bà Y. được xác định là F1 của T.T.N. Ngày 11/9, người này có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.Đ.H, sinh năm 2017 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của N.Đ.T. Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân tiếp theo là chị N.T.N, sinh năm 1994 cũng ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (vợ) của N.Đ.T. Ngày 13/9, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.820 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.225 ca.

Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, cả 3 ca đều được phát hiện tại khu cách ly.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật sáng 14/9, đến nay Hà Nội đã tiêm được 5,7 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 5,05 triệu mũi 1 và gần 660.000 mũi 2. Số liệu này tính cả số vaccine được tiêm bởi ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố.

Tính riêng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 12 giờ qua, Hà Nội đã tiêm thêm được 56.731 mũi vaccine phòng Covid-19. Cộng dồn tới 6h00 ngày 14/9, ngành y tế Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi tiêm (mũi 1: 4.381.139, mũi 2: 404.331).

Về xét nghiệm, tính đến 19h ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.

Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR là 2.031.965, có 1.103.263 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 5 ca dương tính.

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