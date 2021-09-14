Sáng 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID- 19 mới

Tin y tế 14/09/2021 08:34

Từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội là 3 ca, đều ở khu cách ly.

Theo nguồn tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 14/9, trong 12 giờ qua Thành phố phát hiện 3 ca mắc Covid-19 mới tại khu cách ly. Họ đều là F1 của các ca dương tính qua sàng lọc người ho, sốt cộng đồng.

Các ca Covid-19 phân bố ở Hoàng Mai (2) và Đống Đa (1). Thông tin 3 bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân nữ H.T.Y, sinh năm 1951 ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8. Ngày 10/9, bà Y. được xác định là F1 của T.T.N. Ngày 11/9, người này có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.Đ.H, sinh năm 2017 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của N.Đ.T. Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân tiếp theo là chị N.T.N, sinh năm 1994 cũng ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (vợ) của N.Đ.T. Ngày 13/9, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.820 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.225 ca.

Sáng 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID- 19 mới - Ảnh 1
 Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, cả 3 ca đều được phát hiện tại khu cách ly. 

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật sáng 14/9, đến nay Hà Nội đã tiêm được 5,7 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 5,05 triệu mũi 1 và gần 660.000 mũi 2. Số liệu này tính cả số vaccine được tiêm bởi ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố.

Tính riêng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 12 giờ qua, Hà Nội đã tiêm thêm được 56.731 mũi vaccine phòng Covid-19. Cộng dồn tới 6h00 ngày 14/9, ngành y tế Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi tiêm (mũi 1: 4.381.139, mũi 2: 404.331).

Về xét nghiệm, tính đến 19h ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.

Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR là 2.031.965, có 1.103.263 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 5 ca dương tính.

Sau ngày 30-9, TP HCM không áp dụng giấy đi đường

Sau ngày 30-9, TP HCM không áp dụng giấy đi đường

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho hay, sau ngày 30-9, TP HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một ứng dụng di chuyển do công an quản lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội có ca mắc mới Hà Nội Covid Hà Nội chống dịch covid-19

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại