Hà Nội phong tỏa khu dân cư 1.300 người dân

Khoảng 410 hộ gia đình với hơn 1.300 người được yêu cầu không ra khỏi khu vực từ nay đến hết ngày 28/9.

Từ nguồn Tin tức cho biết, theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ký này 14/9, UBND quận Đống Đa đã thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan. Địa điểm, phạm vi cách ly gồm toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 ngõ Hồ Văn Chương.

Vùng cách ly y tế có tổng số 410 hộ gia đình với 1.330 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 14 ngày, kể từ 19 giờ ngày 14/9 đến 19 giờ ngày 28/9/2021.

Theo ông Lê Tuấn Định, những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, quận Đống Đa tiến hành xét nghiệm thần tốc cho toàn bộ người dân trên địa bàn; qua sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, phường Thổ Quan có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người già, không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài.

"Trước đó, toàn bộ khu vực ngõ Trung Tả đã được cách ly. Tuy nhiên, để khoanh vùng dập dịch được triệt để, chúng tôi đã mở rộng vùng cách ly y tế, với quyết tâm phòng chống hiệu quả dịch bệnh", ông Định nói thêm.

Nhân viên y tế quận Đống Đa lấy mẫu cho các trường hợp liên quan đến ca dương tính tại phường Thổ Quan trưa 26/7/2021. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, hai ca mắc là hai cụ già 75 và 79 tuổi trú tại ngõ Trung Tả, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện khu vực nguy cơ cao, cho kết quả dương tính ngày 12/9.

Một tháng trước, ngày 13/8, khu vực ngõ Trung Tả và hồ Văn Chương từng bị phong tỏa 14 ngày do ghi nhận ca mắc và tiếp giáp ở ổ dịch phường Văn Chương.

Toàn thành phố 7 chùm ca bệnh, 79 điểm phong tỏa. Đợt dịch thứ 4, từ 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.842 ca mắc Covid-19, trong đó số ca ngoài cộng đồng 1.596, đã được cách ly 2.246.

Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch tiêm vaccine, xét nghiệm diện rộng, Hà Nội đã tiêm hơn 2 triệu mũi, cộng dồn qua 16 đợt là 4.961.708 mũi tiêm, đạt 84,5% kế hoạch tiêm phủ mũi 1 cho người trên 18 tuổi.

Hà Nội thêm 8 ca dương tính COVID-19, phát hiện 1 ca trong cộng đồng Trưa 14/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng phát hiện qua biểu hiện ho sốt.

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