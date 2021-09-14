Hà Nội thêm 8 ca dương tính COVID-19, phát hiện 1 ca trong cộng đồng

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (2 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Thanh Trì (2 ca); Hoàng Mai (1 ca); Đan Phượng (1 ca) .

Nguồn tin từ Tin tức cho hay, theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 , trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

L.H.N, nam, sinh năm 2012, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 13/9 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

1 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh

T.V.T, nam, sinh năm 1971, địa chỉ tại Thọ An, Đan Phượng. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 13/9, được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng

N.H.S, nam, sinh năm 1972, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa, được đưa đi giãn dân, cách ly tập trung. Ngày 14/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.K.O, nữ, sinh năm 1961, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 13/9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.B.T, nam, sinh năm 1983, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 13/9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.V.T, nam, sinh năm 1998, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai; là F1 của bệnh nhân N.Đ.T. Ngày 13/9 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính.

V.T.L, nữ, sinh năm 1975, địa chỉ tại Đại Áng, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân N.T.C, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 13/9 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Trước đó, sáng nay (14/9), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở khu cách ly. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.828 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.232 ca.

Hiện tại, Hà Nội đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân trên 18 tuổi. Đến sáng ngày 14/9, Thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi tiêm (số mũi 1 là 4.381.139, mũi 2 là 404.331); trong đó đã sử dụng 4.370.310 liều/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số vaccine được cấp.