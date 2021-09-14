Hà Nội thêm 8 ca dương tính COVID-19, phát hiện 1 ca trong cộng đồng

Tin y tế 14/09/2021 15:16

Trưa 14/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng phát hiện qua biểu hiện ho sốt.

Nguồn tin từ Tin tức cho hay, theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (2 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Thanh Trì (2 ca); Hoàng Mai (1 ca); Đan Phượng (1 ca) .

1 trường hợp sàng lọc khu vực phong tỏa

L.H.N, nam, sinh năm 2012, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 13/9 có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

1 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh

T.V.T, nam, sinh năm 1971, địa chỉ tại Thọ An, Đan Phượng. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 13/9, được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng

N.H.S, nam, sinh năm 1972, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa, được đưa đi giãn dân, cách ly tập trung. Ngày 14/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.K.O, nữ, sinh năm 1961, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 13/9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.B.T, nam, sinh năm 1983, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 13/9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.V.T, nam, sinh năm 1998, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai; là F1 của bệnh nhân N.Đ.T. Ngày 13/9 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính.

V.T.L, nữ, sinh năm 1975, địa chỉ tại Đại Áng, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân N.T.C, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 13/9 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Hà Nội thêm 8 ca dương tính COVID-19, phát hiện 1 ca trong cộng đồng - Ảnh 1
Trước đó, sáng nay (14/9), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở khu cách ly. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.828 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.232 ca. 

Hiện tại, Hà Nội đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân trên 18 tuổi. Đến sáng ngày 14/9, Thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi tiêm (số mũi 1 là 4.381.139, mũi 2 là 404.331); trong đó đã sử dụng 4.370.310 liều/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số vaccine được cấp.

Phát hiện 19 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tổng hơn 2,8 triệu mẫu xét nghiệm trong cộng đồng

Phát hiện 19 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tổng hơn 2,8 triệu mẫu xét nghiệm trong cộng đồng

Toàn thành phố đã lấy được 2,8 triệu mẫu xét nghiệm gồm cả mẫu gộp PCR và mẫu test nhanh kháng nguyên, chỉ phát hiện 19 ca dương tính.

Xem thêm
Từ khóa:   ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội Hà Nội chống dịch covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại