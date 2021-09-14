Hà Nội tiêm gần 57.000 liều vaccine COVID- 19 ngay trong đêm

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 12 giờ qua, Hà Nội đã tiêm thêm được 56.731 mũi vaccine phòng COVID-19.

Theo nguồn tin Sức khỏe & Đời sống, cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cập nhật sáng 14/9, đến nay Hà Nội đã tiêm được 5,7 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 5,05 triệu mũi 1 và gần 660.000 mũi 2. Số liệu này tính cả số vaccine được tiêm bởi ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP.

Trong 12 giờ qua, tính riêng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã tiêm thêm được 56.731 mũi vaccine phòng COVID-19. Cộng dồn tới 6h00 ngày 14/9, ngành y tế Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi tiêm (mũi 1: 4.381.139, mũi 2: 404.331).

Gần 57 nghìn người dân trên địa bàn Hà Nội đã được tiêm vaccine trong đêm.

Về xét nghiệm, tính đến 19h00 ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.

Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR là 2.031.965, có 1.103.263 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 5 ca dương tính.

Sáng 14/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, đều tại khu cách ly.

Sáng 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID- 19 mới Từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội là 3 ca, đều ở khu cách ly.

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