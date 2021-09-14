Được yêu cầu test COVID-19, người đàn ông ở Quảng Nam dùng ghế hành hung nữ điều dưỡng rồi tiếp tục truy đánh bác sĩ

Xã hội 14/09/2021 21:37

Khi xảy ra sự việc, người nhà bệnh nhân khi phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn nhưng bất thành.

Theo nguồn tin Trí Thức Trẻ, Ngày 14/9, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam là bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn cho biết đã trình báo sự việc các nhân viên y tế bị một bệnh nhân hành hung dã man đến công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Tối 13/9, theo bác sĩ Ấn, khoa cấp cứu tiếp nhận 1 bệnh nhân bị thương ở đầu do người nhà đưa đến. Do vết thương không quá nặng, các nhân viên y tế thuyết phục bệnh nhân tiến hành test nhanh Covid-19 để sàng lọc. Bệnh nhân phản ứng nhưng sau đó đồng ý thực hiện. Khi có kết quả testt nhanh âm tính với Covid-19, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu. Lúc này, bệnh nhân không hợp tác, lớn tiếng chửi bới bác sĩ và tự ý bỏ đi ra ngoài sau khi được bác sĩ trực thăm khám.

Khoảng vài phút sau, người này quay lại dùng điện thoại để quay phim, to tiếng chửi bới. Bác sĩ trực đề nghị bệnh nhân quay lại giường bệnh để tiếp tục kiểm tra vết thường. Người đàn ông không đồng ý và tiếp tục chửi bới, đòi đánh bác sĩ.

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Clip ngắn ghi lại hình ảnh bệnh nhân dùng ghế đánh vào đầu một nữ điều diễn khiến nạn nhân bị thương - Ảnh cắt từ clip

Các bác sĩ lo lắng sự việc ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên đã gọi điện thoại cho bảo vệ và lãnh đạo bệnh viện để xử lý. Ngay lúc này, bệnh nhân dùng ghế đánh vào đầu một nữ điều diễn khiến nạn nhân bị thương. Bệnh nhân tiếp tục cầm ghế đi truy tìm bác sĩ để đánh nhưng không gặp. Người nhà bệnh nhân khi phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn nhưng bất thành. Công an phường An Mỹ nhận được tin báo đến xử lý nhưng người này đã bỏ đi.

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Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn nói:"Dịch bệnh như hiện nay, người nhà và bệnh nhân có thể lo lắng, căng thẳng khi phải vào bệnh viện là điều có thể thông cảm. Tuy nhiên, việc hành hung y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ với bất cứ lý do gì là không thể chấp nhận. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng về đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn để đội ngũ y bác sĩ yên tâm thực hiện chức trách của mình".

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Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Test Covid-19 Covid-19 tại Việt Nam

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