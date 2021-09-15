Ghi nhận về những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm Covid-19 đang thách thức nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 có hiệu quả trong việc bảo vệ cơ thể khỏi COVID-19, đặc biệt là tránh được nguy cơ tử vong. Tuy vậy, không có loại vắc xin nào ngăn chặn được 100% virus. Trong một tình huống thuận lợi, virus sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ của vắc xin được gọi là nhiễm trùng đột phá. Hiện tượng này thường phát sinh 14 ngày sau khi tiêm liều thứ 2 của vắc xin.

Theo nguồn tin Boldsky, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cũng khuyến cáo: "Mặc dù vắc xin được phê duyệt có hiệu quả cao, nhưng vẫn có những trường hợp nhiễm Covid-19 đột phá, đặc biệt trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng đủ để giảm nguy cơ lây nhiễm".

Có nhiều loại vắc xin chống lại Covid-19 được báo cáo có hiệu quả hơn 90%. Nhưng không có loại nào cung cấp khả năng bảo vệ 100% ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 đang đột biến và tạo ra các biến thể mới - Ảnh minh họa: Internet

Người đã tiêm vắc xin vẫn mắc Covid-19 có thể do các lý do:

- Việc chủng ngừa chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch yếu (đặc biệt với người mắc các bệnh suy giảm miễn dịch, ung thư, tuổi cao...)

- Khả năng miễn dịch do vắc xin cung cấp giảm theo thời gian

- Virus tiến hóa để đột phá

Theo một nghiên cứu ở Ấn Độ, 87% ca nhiễm Covid-19 đột phá ở Ấn Độ do các biến thể gây ra. Chỉ có 9,8% số ca bệnh phải nhập viện, tỷ lệ tử vong là 0,4%.

Trong khi đó, tờ New York Times đánh giá tỷ lệ nhiễm Covid-19 sau tiêm vắc xin ở Mỹ khoảng 1/5.000 người, thậm chí thấp hơn trong cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng cao và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Các triệu chứng của nhiễm Covid-19 đột phá

Khảo sát gần 600 người đã tiêm vắc xin nhưng vẫn mắc Covid-19 ở Ấn Độ, 71% bệnh nhân có triệu chứng, số còn lại không có biểu hiện bệnh.

Các triệu chứng phổ biến là sốt (69%), kế tiếp là đau mỏi người, đau đầu, nôn mửa (56%), ho (45%), đau họng (37%), mất vị giác, khứu giác (22%), đi ngoài (6%), khó thở (6%), sưng tấy (1%).

Gỡ vướng thẻ xanh, thẻ vàng bằng 2 triệu liều vaccine COVID- 19 Qua so sánh dữ liệu cá nhân, đến ngày 13/9, vẫn còn khoảng 2 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật dữ liệu lên ứng dụng tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-sao-da-tiem-vac-xin-phong-ngua-covid-19-nhung-van-bi-nhiem-benh-424444.html