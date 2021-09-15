Gỡ vướng thẻ xanh, thẻ vàng bằng 2 triệu liều vaccine COVID- 19

Qua so sánh dữ liệu cá nhân, đến ngày 13/9, vẫn còn khoảng 2 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật dữ liệu lên ứng dụng tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

Theo nguồn tin Người lao động, chiều 14-9, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã có cuộc họp với nhóm quản trị và xây dựng phần mềm Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 và Sổ sức khỏe điện tử, trong đó có đề cập đến về xử lý các lỗi trên phần mềm tiêm chủng Covid-19. Theo Bộ Y tế, nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do một công ty viễn thông vận hành và hiện đang cung cấp miễn phí với 4 phân hệ: Cổng đăng ký thông tin quốc gia, hệ thống quản lý tiêm chủng Covid-19, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và hệ thống báo cáo điều hành. Khả năng đáp ứng của nền tảng 5 triệu mũi/ngày; 42.000 bản tiêm đồng thời. Hiện đã có gần 6,7 triệu số điện thoại thông minh cài Sổ sức khỏe điện tử.

Từ cuối tháng 7, Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương đẩy mạnh triển khai ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử nhằm hỗ trợ người dân đăng ký tiêm chủng, quản lý sức khỏe toàn dân. Hiện tại công tác vận hành cho thấy còn nhiều vướng mắc trong cập nhật, như người nước ngoài đã tiêm chủng tại Việt Nam và người Việt Nam/người nước ngoài đã tiêm ở nước ngoài và hiện sống ở Việt Nam, có nhu cầu được cấp "thẻ xanh", "thẻ vàng", nhưng các nền tảng này lại chưa có chức năng theo nhu cầu. Bên cạnh đó, còn nhiều cơ sở tiêm chưa nhập dữ liệu kịp thời nên người dân đi tiêm nhưng chưa có chứng nhận tiêm chủng trên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng. Ngoài ra, hệ thống quản lý điều hành cũng chưa hoàn thiện, thiếu một số chức năng cho người quản lý điều hành cấp; số liệu thống kê chưa chính xác. Đặc biệt, các địa phương chưa được cấp tài khoản để xem danh sách người dân đăng ký tiêm trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng.

Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật số liệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 hàng ngày. Theo đại diện Cục Công nghệ thông tin, trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 mới có danh sách gần 9.000 điểm tiêm chủng, trong khi thực tế có khoảng 18.000 điểm tiêm chính thức và rất nhiều các điểm tiêm lưu động. Do đó, nhiều người dân khi cập nhật sẽ không tìm được địa điểm nơi mình đã tiêm chủng, nên không đủ thông tin cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân phần mềm sẽ không tiếp nhận thông tin đưa lên hệ thống. Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin đã thống nhất sẽ thành lập tổ công tác, duy trì họp giao ban hàng tuần để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Thiết lập các bộ phận hỗ trợ người dân, cơ sở tiêm chủng, các địa phương trong cập nhật, xử lý dữ liệu tiêm chủng để sớm cung cấp "thẻ xanh vắc-xin", "thẻ vàng vắc-xin" cho người dùng trong tham gia giao thông, học tập, làm việc thời gian tới đây. Đồng thời kết nối với hệ thống chứng nhận tiêm theo tiêu chuẩn EU và WHO.

TP.HCM thực hiện thí điểm cấp mã QR cho quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ hoạt động trở lại Sau khi ứng dụng Y tế HCM được Trung ương thông qua, TP.HCM sẽ thí điểm triển khai tại một số địa bàn an toàn, đang từng bước mở lại các hoạt động người dân 3 quận, huyện.

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