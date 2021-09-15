Tới khu vực gần khu đô thị Vinhomes Ocean Park, 2 người bị sét đánh tử vong tại chỗ. Bước đầu nhận định 2 người này đang trên đường về quê do mang theo cả vali và khá nhiều đồ đạc.

Theo cơ quan chức năng, sáng 15/9, anh Đ.C.L. (sinh năm 1993) chở theo chị L.T.G. (sinh năm 2003, cùng trú tại Tuyên Quang) bằng xe máy đi hướng Văn Giang (Hưng Yên) - quốc lộ 5 (Gia Lâm, Hà Nội).

Mũ bảo hiểm của nạn nhân cháy đen - Ảnh: Zing News

Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ - Đinh Văn Giảng chia sẻ trên Zing News: “Tới khu vực gần khu đô thị Vinhomes Ocean Park, họ bị sét đánh tử vong tại chỗ. Bước đầu nhận định 2 người này đang trên đường về quê do mang theo cả vali và khá nhiều đồ đạc”.

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã khám nghiệm hiện trường và tìm người nhà để làm thủ tục hậu sự cho 2 nạn nhân.

Theo VietNamNet, trước đó, khoảng 7h ngày 13/9, nhóm 12 người dân xóm Đừng (xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) lên đồi trồng keo thì trời xuất hiện mưa kèm sấm sét. Trong lúc trú mưa, 1 người bị sét đánh tử vong, 2 người bị thương.

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