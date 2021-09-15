Mới đây, một đoạn clip đã được tài khoản facebook đăng tải trên mạng xã hội về cảnh bố mẹ chồng cùng con dâu đến nhà bồ nhí của con trai đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Chuyện đánh ghen lâu nay đã không còn là điều lạ lẫm thậm chí ngay cả việc mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen cũng không còn là hiếm. Tuy nhiên chuyện cả nhà chồng cùng nàng dâu đi đánh ghen thì hẳn không phải là nhiều.

Cụ thể, người vợ cùng bố mẹ chồng đến nhà cô bồ, lao vào chửi bới, dằn mặt "tiểu tam" và con gái cô ta. Bị tấn công bất ngờ, cô bồ nói với bố của người tình: “Nếu như chú không muốn con quay lại với T. thì con sẽ chấm dứt”.

Ngay lập tức, ông bố và bà mẹ tức giận, cho rằng lời hứa hẹn này nói nhiều lần rồi nhưng chưa được thực hiện.

Chị vợ cũng lên tiếng: “Tôi đã lại đây 2 lần rồi. Tối qua tôi gọi chị vẫn dám bắt máy, tôi ghi âm lại rồi”.

Lúc đó, 3 người liên tục chỉ trỏ vào cô con gái của “kẻ thứ ba” rồi phân trần về chuyện mẹ cô bé ngoại tình thế nào, hẹn hò ra sao. “Con gặp mặt cô 2 lần rồi, cô đã đến cảnh cáo 2 lần rồi, con nhớ không? Con gặp mặt cô 2 lần rồi con nhớ không?”, người vợ nói với đứa bé.

Theo lời cô vợ nói trong clip, việc họ chỉ trích cô con gái của "tiểu tam" là vì trước đó, cô bé này đã bênh vực mẹ mình, nói rằng khi thấy người đàn ông tên T. đến nhà là đuổi đi luôn nhưng thực tế không phải như vậy.

Người phụ nữ được cho là tiểu tam (váy đỏ) cùng con gái bị chỉ trích trong đoạn clip - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc đó, người phụ nữ vẫn tỏ ra bình thản, dựa vào tường nói rằng mình với người đàn ông tên T. chỉ làm bạn bè với nhau. Nghe đến đó, ông bố điên tiết lao vào: “Tình bạn cái gì, chỉ có tình dục chứ không có tình bạn”.

Trong suốt đoạn clip đánh ghen, nhân vật bố mẹ chồng vừa đe dọa, vừa dạy dỗ nhân tình của con trai mình. Họ cho rằng con dâu của mình hiền chứ với nhiều người khi chuyện thế này xảy đến họ sẵn sàng tạt axit, tạt nước sơn để thỏa cơn ghen. Cuối cùng, họ kết luận rằng bây giờ kẻ thứ ba có làm gì thì làm hãy để ý đến nhân quả kẻo sau này lãnh không kịp.

Đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao trên sắp các trang mạng xã hội. Đa phần đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước thái độ vô cảm, hờ hững của "tiểu tam" khi để con gái đứng ra chịu trận. Bên cạnh đó, một số bình luận khen ngợi chị vợ ăn ở tốt nên được bảo vệ hết mực như thế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, dù có đánh ghen đi chăng nữa nhưng cũng không nên đưa trẻ nhỏ vào. Rất nhiều người cũng tò mò muốn biết cái kết của sự việc sẽ là như thế nào.