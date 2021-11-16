Không tiêm vaccine, sản phụ Sài Gòn mang song thai suýt không qua khỏi vì nhiễm Covid-19

Theo Vietnamnet, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vừa cứu sống 1 thai phụ mang song thai mắc Covid-19 nguy kịch. Điều đáng nói, người mẹ có thai thụ tinh trong ống nghiệm, chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 vì sợ tiêm thì ảnh hưởng đến thai nhi.

Tại đây, bệnh nhân được cho thở ôxy, dùng thuốc kháng đông, kháng virus. Sau đó, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân chuyển biến xấu, khó thở tăng dần, SpO2 giảm. Thai phụ được chuyển sang thở ôxy lưu lượng cao và có cải thiện ban đầu. Tuy nhiên, chưa được 1 ngày thì diễn tiến nặng hơn, SpO2 liên tục giảm, thở gấp. Bác sĩ cho thai phụ thở máy.

Thai phụ 27 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM được xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 1/11 và được điều trị tại một điểm thu dung. Sau 8 ngày, thai phụ tiếp tục sốt, ho, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương.

Đến rạng sáng 10/11, sức khoẻ của người mẹ có cải thiện nhưng cả 2 thai nhi xuất hiện tình trạng nhịp tim giảm. Ê kip trực chẩn đoán các bé bị suy tuần hoàn nhau thai do mẹ mắc Covid nặng. Bệnh viện hội chẩn khẩn ngay lập tức và quyết định cho sinh mổ.

2 em bé được chăm sóc đặc biệt - Ảnh: VOV

Bác sĩ Hồ Viết Thắng, Trưởng khu K1 (khu điều trị Covid), Bệnh viện Hùng Vương cho biết, ca mổ được tiến hành tại khu K1. Hai bé trai, cân nặng mỗi bé khoảng 1,6kg đã chào đời an toàn và được chuyển đến chăm sóc tại khoa Nhi. Cả 2 bé đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi được phẫu thuật bắt con, người mẹ phải tiếp tục thở máy trong 5 ngày, sau đó tình trạng sức khoẻ dần cải thiện. Đến chiều 16/11, người bệnh đã được cai máy thở.

Riêng 2 em bé do sinh thiếu tháng nên không thể tự thở, phải bóp bóng, đặt nội khí quản từ phòng mổ, sau đó được cho thở máy tại Khoa Sơ sinh trong 48 tiếng. Các bé cũng được điều trị suy hô hấp bệnh màng trong non tháng. Sau 1 tuần nằm lồng kính, sức khoẻ của 2 bé đã cải thiện.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2 khi mang thai do thai phụ không tiêm vaccine. Tình trạng này rất đáng báo động và rất đau lòng bởi nhiều thai phụ không tiêm phòng đã trở nặng vì nhiễm SARS-CoV-2.

Trường hợp thai phụ mang song thai nói trên nếu chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất. Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ nên sớm tiêm ngừa. Với trường hợp phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, thai phụ nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Sản để được thăm khám kỹ cả mẹ lẫn thai nhi./.