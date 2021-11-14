Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ai cũng muốn được nhìn mặt con cháu để nói lời trăng trối. Thế nhưng, với nhiều gia đình, ước nguyện ấy có thể trở nên 'xa xỉ' trong mùa dịch Covid-19.

Mạng xã hội mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai người con nhìn đám tang mẹ qua hàng rào kẽm gai khiến ai nấy không khỏi đau xót. Tại đám ma của cụ bà L.T.T (SN 1943) ở Nghệ An, trong tiếng kèn trống, nhiều người thân tề tựu, đội vành khăn tang, xếp hàng nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Nhưng ở phía đằng xa, có đôi vợ chồng ngược đi hơn nghìn cây số từ miền Nam về dự đám tang mà không được vào. Họ là con của bà cụ.

Đôi vợ chồng nhìn đám tang mẹ từ xa qua hàng rào kẽm gai - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị Quãng đường cách trở, họ đi trong sự gấp gáp, vội vàng, ước mong sẽ kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng do quy định cách ly, họ không thể vào, đành đứng từ hàng rào gai mà nhìn vào bên trong, nơi có người mẹ họ thương yêu nhất nằm đó. Trong hình ảnh do người nhà chụp lại, có thể thấy hai đôi tay bấu chặt vào hàng rào, nước mắt chảy xuôi. Họ đau xót vì chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị Nhiều người dùng mạng xã hội xem ảnh mà không thể kìm được nước mắt. Khóc vì thương tiếc cho sự mất mát, chia ly, khóc vì sự có hiếu của những người con vượt muôn trùng vạn dặm về với mẹ.

Trước đó, mạng xã hội cũng nghẹn ngào trước hình ảnh người đàn ông đứng ôm mặt khóc khi chứng kiến quan tài mẹ dần hạ huyệt. Ông bị bệnh ung thư nên không được đến gần nơi tổ chức tang lễ. Giây phút ông đứng từ xa tiễn mẹ đã làm bao người xúc động. Câu chuyện được chia sẻ như sau: “MẸ ƠI CON XIN LỖI KHÔNG THỂ TIỄN MẸ LẦN CUỐI” Bà nội mình mất, nhưng bố mình cũng đang bị ung thư dạ dày, họ hàng ngăn cản không cho bố đi đưa vì sợ bệnh nặng thêm. Lúc hạ huyệt bố mình cố đi xe ra rồi đứng từ xa khóc theo, trông thương quá.” Người đàn ông đứng từ xa để tiễn mẹ, phía bên này lễ tang đang diễn ra. (Ảnh: Chụp màn hình) Nhìn thấy hình ảnh này, cư dân mạng đã có thể hiểu được tình cảm của người đàn ông dành cho mẹ đã khuất. Trong giây phút tử biệt ấy, ông không còn cách nào khác hơn là đứng nhìn xa dõi theo, tiễn biệt mẹ về quê cũ. Trong cuộc sống rất khó đoán trước được chuyện gì xảy ra, chính vì vậy những ai còn bố mẹ hãy luôn yêu thương chăm sóc họ hết mực.

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