Bị nhắc đeo khẩu trang, thanh niên ngang ngược rút súng, hùng hổ tấn công 2 phụ nữ, clip 30s ghi lại cận cảnh gây phẫn nộ

Xã hội 13/11/2021 12:07

Vụ việc được cho là xảy ra tại 1 bệnh viện ở Lâm Đồng.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về thái độ của một nam thanh niên khiến nhiều người bức xúc.

 

Đoạn video cho thấy, một chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ trước sảnh bệnh viện. Sau đó, một người đàn ông mặc áo đỏ cùng một người phụ nữ bế trẻ nhỏ và một người đàn ông đứng tuổi khác bước xuống xe.

Vừa bước vào sảnh bệnh viện, nhóm người đã chạm mặt 2 người phụ nữ khác. Do không đeo khẩu trang nên 2 phụ nữ này đã lên tiếng nhắc nhở. 

Tuy nhiên, thay vì nghe theo thì người đàn ông mặc áo đỏ lại lên giọng chửi bới, động tay động chân với hai người phụ nữ. Không chỉ vậy, anh còn rút súng ra đe dọa họ, bất chấp sự can ngăn của người đi cùng. 

Bị nhắc đeo khẩu trang, thanh niên ngang ngược rút súng, hùng hổ tấn công 2 phụ nữ, clip 30s ghi lại cận cảnh gây phẫn nộ - Ảnh 1
Thái độ hung hăng, ngang tàng của thanh niên áo đỏ gây bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo Pháp luật & Bạn đọc, vụ việc được cho là xảy ra tại một bệnh viện huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vào đêm 11/11/2021.

Không rõ người đàn ông sau đó có bị xử phạt hay không nhưng hành động của anh ta khiến dư luận vô cùng bức xúc. Một số người bình luận:

“Biết là vội vào khám cho con nhỏ nhưng tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này thì cũng nên đeo khẩu trang vào, vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ những người xung quanh mình”,

“Người ta đã có ý tốt nhắc nhở còn lao vào đánh, dọa họ. Ý thức ở đâu vậy”,

“Không hiểu anh ta mang súng tới bệnh viện làm gì? Rồi liệu anh ta có bị phạt vì hành động này không?”.

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