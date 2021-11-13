Theo cơ quan chức năng, vào 20h tối 12/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an xã Phùng Xá bắt giữ đối tượng Cấn Ngọc Phán khi đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, theo báo Giao thông, khoảng 15h30 ngày 9/11, Công an xã Phùng Xá nhận tin báo về việc chị N.T.T (SN: 1991, ở thôn Bùng, Phùng Xá) bị đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992, cùng trú thôn Bùng) hành hung dã man, phải đi cấp cứu.

Theo đó, đối tượng này liên quan đến vụ xông vào nhà người phụ nữ đánh nạn nhân bất tỉnh, hôn mê phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị T. là chủ quán hải sản tươi sống C.T tại thôn Bùng. Phán nhiều lần mua đồ tại quán nhưng chưa thanh toán nốt số tiền hơn 500.000 đồng nên chị T. đăng tải lên mạng xã hội Facebook về việc Phán nợ tiền.

Đến khoảng 15h30 ngày 9/11, Phán đến quán C.T của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy chị T. đang ngồi một mình, Phán không nói gì mà xông vào hành hung dã man bà chủ quán rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất rồi chuyển lên Bệnh viện 103 Hà Đông để cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê.

Đối tượng đánh nữ chủ quán bất tỉnh - Ảnh: Cắt từ clip

Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán chị T. bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thuỳ IV độ I.

Sau 3 ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết của Phán và bắt giữ đối tượng ở quận Đống Đa. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.