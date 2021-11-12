KHẨN: Hà Nội tìm người đến 3 quán karaoke mở 'chui' có nhân viên là F0

Sau khi có F0 'ghé thăm' quán karaoke, chính quyền đã phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke hoạt động 'chui' trên địa bàn.

Sáng 12/11, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận với Dân Trí, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamon, Royal và Ngọc Lan trên địa bàn từ ngày 6/11 đến ngày 9/11 để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, xã nhận được thông tin từ ngành y tế về việc có F0 là người ở tỉnh Phú Thọ đến làm nhân viên phục vụ tại 3 quán karaoke. Ngay sau đó, địa phương đã tích cực truy vết, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Đáng nói, 3 quán karaoke này đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại.

"Bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động "chui" trong vài ngày gần đây. Họ hoạt động theo kiểu "du kích", đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày" - ông Ngọ nói với Dân trí.

Ảnh minh họa: Internet

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết, trước mắt, chính quyền đã lập biên bản vi phạm của các chủ cơ sở này. Do các chủ quán thuộc diện F1 nên đang phải cách ly. Khi hết thời hạn cách ly, phía xã sẽ tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định. Sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, huyện Ba Vì đã yêu cầu khối học sinh lớp 9 của xã Đồng Thái và xã Vạn Thắng tạm dừng đến trường.

Ngày 8/11, do huyện Ba Vì là vùng xanh, không xuất hiện thêm ca F0 nên đây là địa phương duy nhất được Hà Nội cho phép đón học sinh trở lại trường, bắt đầu với khối lớp 9.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tối 11/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày phát hiện thêm 146 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca cộng đồng. 146 ca bệnh này phân bố tại 17/30 quận, huyện trong đó tại huyện Ba Vì ghi nhận 4 trường hợp.

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