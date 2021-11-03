Tài xế chiếc xe đưa đón học sinh không đóng cửa khiến 1 em rơi xuống đường và bị chính chiếc xe này cán tử vong.
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Trưa 3/11, báo Công an Nhân dân dẫn tin từ Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 6 tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h50 ngày 2/11, em Nguyễn Gia H. (SN 2010, học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng, xã Đliêya, huyện Krông Năng) đón xe buýt (đưa đón học sinh) để đến trường học. Trong quá trình xe di chuyển đến địa bàn thôn Ea Sim, xã Đliêya thì tài xế xe buýt bất ngờ đánh lái để tránh một xe máy cày ở phía trước.
Cú bẻ lái bất ngờ đã khiến em Nguyễn Gia H. bị văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.
Thông tin thêm trên báo Người lao động, trong quá trình di chuyển, tài xế quên đóng cửa chiếc xe đưa đón. Em H. đứng gần cửa, bị ngã xuống đường. Ngay khi đó, bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này cán qua người khiến em H. tử vong tại chỗ.
Báo Công an Nhân dân dẫn lời ông Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường Ama Trang Lơng phối hợp cùng Hội phụ huynh cha mẹ học sinh ổn định tâm lý cho học sinh, đồng thời tổ chức thăm viếng, chia sẻ cùng gia đình có học sinh bị tai nạn.