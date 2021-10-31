Nam thanh niên thiêu sống mèo trong ba lô lên tiếng xin lỗi rối rít, ân hận: 'Lúc đó túng quẫn nên không nghĩ đến hậu quả'

Xã hội 31/10/2021 15:40

Sáng 31/10, trên trang cá nhân, thanh niên châm lửa thiêu sống chú mèo đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Ngày 29/10, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bình thản tẩm xăng, châm lửa đốt một chiếc ba lô, bên trong có một con mèo khiến dư luận xôn xao.

Dù chú mèo may mắn chạy thoát khỏi đám cháy và được đưa đến Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội để điều trị nhưng cộng đồng vẫn rất bức xúc về cách hành xử của nam thanh niên.

Tuy đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn rất tàn độc đối với một vật nuôi còn sống. Sau một thời gian im lặng, mới đây, nam thanh niên thiêu sống chú mèo đã lên tiếng về việc làm của mình.

Nam thanh niên thiêu sống mèo trong ba lô lên tiếng xin lỗi rối rít, ân hận: 'Lúc đó túng quẫn nên không nghĩ đến hậu quả' - Ảnh 1
Chú mèo ở thời điểm được đưa đến trạm cứu hộ - Ảnh: Internet

 Cụ thể, trên tài khoản Facebook cá nhân tên N.T.D., nam thanh niên đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đối với việc thiêu sống chú mèo cũng như gửi lời xin lỗi không chỉ chú mèo mà còn xin lỗi cộng đồng, những người yêu thú cưng khi đã phải xem video, hình ảnh kinh hãi do mình làm ra. Đồng thời, T.D. cũng gửi lời cảm ơn tới Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội.

Bên cạnh việc cảm ơn và xin lỗi, T.D. đã nêu ra lý do dẫn đến hành động được cho là tàn nhẫn đối với vật nuôi:

"Trong lúc gần như mất hết mọi thứ về tài chính, công việc, gia đình và tình cảm và stress trong thời gian dài dẫn đến túng quẫn không nghĩ được đến hậu quả mà mình sẽ gây ra, mình đã khiến Dilo (tên chú mèo bị thiêu sống) và những người xung quanh phải chịu ảnh hưởng lớn.

Lúc ấy tuyệt vọng mọi chuyện không thể suy nghĩ thông thoáng được và trước đó mình đã ngồi ôm Dilo gần 3 tiếng muốn trao lại cho người đáng sở hữu nó... mình cũng gặp và muốn trao trả nhưng mọi chuyện không thành cho nên tuyệt vọng suy nghĩ không thông. Rất xin lỗi về điều này".

Nam thanh niên thiêu sống mèo trong ba lô lên tiếng xin lỗi rối rít, ân hận: 'Lúc đó túng quẫn nên không nghĩ đến hậu quả' - Ảnh 2
Thanh niên châm lửa thiêu sống chú mèo lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 Theo lời của D.T., có thể thấy anh đã muốn gửi lại chú mèo cho người "xứng đáng sở hữu" nhưng không được nên mới dẫn đến quyết định thiêu sống. Cá nhân anh cũng tự nhận thức được lỗi lầm của mình về việc này.

Cùng với đó, anh cũng phủ nhận một số tin đồn trong thời gian qua như việc đe dọa bên Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, kiện và muốn đòi lại chú mèo đã được cứu sống mà chỉ muốn liên hệ để trả viện phí.

Nam thanh niên thiêu sống mèo trong ba lô lên tiếng xin lỗi rối rít, ân hận: 'Lúc đó túng quẫn nên không nghĩ đến hậu quả' - Ảnh 3
Dilo dễ thương trước khi bị chính chủ nhân châm lửa thiêu sống - Ảnh: Internet

 Đồng thời, anh cũng chia sẻ mình đã nuôi chú mèo này 1 năm do chủ cũ không có thời gian chăm sóc chứ không hề có chuyện giành giật, đánh đập mèo cũng như việc chủ cũ xin chuộc mà không cho.

"2 ngày qua mình lặn lội từng cmt, đọc từng tin nhắn các bạn chửi rủa, không thiếu cái nào cả. Đó là những điều mình phải nhận vì đã gây ra lỗi lầm với Dilo, với những người ở khu phố, với những người yêu mèo" - anh D.T. chia sẻ.

Phía trạm cứu hộ cũng cho biết, bạn gái của thanh niên ngỏ ý muốn xin lại Dilo về chăm sóc, tuy nhiên trạm không đồng ý.

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