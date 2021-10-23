Liên quan đến vụ tìm thấy thi thể bé L.G.H. (2 tuổi, ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) sau 5 ngày mất tích bí ẩn, thông tin trên Vietnamnet, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Mới đây, trao đổi thêm trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, đại diện ấp Tân Định cho biết, lúc đó có một người trong đội tìm kiếm nhìn thấy cánh tay bé trai hơi nhô lên nên phát hiện ra thi thể bé. Khi lại gần, người này thấy trên người bé có dính nhiều rác, cây cỏ.

"Lúc đó, thi thể bé trai chỉ hơi có mùi nhưng chưa có dấu hiệu phân hủy. Trên người bé vẫn mặc bộ quần áo như trước khi mất tích", vị đại diện cho biết.

Hình ảnh người bố trẻ gục khóc tại hiện trường phát hiện thi thể con trai - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, quãng đường từ nhà bé đến con suối nơi phát hiện thi thể khoảng 600m và phải đi qua nhiều mương rãnh, cỏ cây rậm rạp. Với một người lớn đi qua khu vực này cũng nhận định khó đi, huống chi bé trai mới chỉ mới 2 tuổi.

Được biết, con suối nơi phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi nằm cạnh một khu vườn cao su. Hôm bé H. mất tích, gia đình tìm kiếm thì phát hiện đồ chơi của cháu rơi ở giữa vườn.

Hiện gia đình đã lo liệu xong tang lễ cho bé H. Chị A.N (mẹ bé H) đã thay tấm hình đại diện bằng hình ảnh bé đang ngồi chơi đồ chơi kèm dòng chia sẻ: "Cứ ngỡ là giấc mơ hoá ra khi tỉnh giấc lại là thật. Mẹ yêu con biết mấy sao con vội bỏ mẹ vậy con".

Dòng trạng thái của mẹ bé trai 2 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Còn anh L.G.Đ (bố cháu H) đã gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã hỗ trợ tìm kiếm trong nhiều ngày qua: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu. Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con. Kiếp này sống với ba mẹ, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai".

Trưa 21/10, thi thể bé được đưa tới nơi chôn cất, nơi an nghỉ của con nằm gọn giữa một rừng cao su gần nhà - Ảnh: Dân trí

Thông tin lại vụ việc, bé H. mất tích sáng 15/10, khi đang chơi trước cửa nhà cùng mẹ. Thấy bé đang chơi nên chị N. đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé. Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Những ngày sau đó, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng toả đi tìm kiếm cháu bé nhưng không có tung tích. Đến sáng 20/10 thì phát hiện thi thể bé H. ở con suối cách nhà 600m.