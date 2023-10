Sự việc một nữ sinh lớp 9 bị nam sinh đánh đập dã man, lôi xuống cống nước để dìm dấy lên sự bức xúc của dư luận.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung và dìm nữ sinh xuống cống nước được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Theo đó, hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một nam thanh niên mặc quần đùi cầm tóc kéo lê một nữ sinh giữa đường rồi liên tiếp đấm vào mặt nữ sinh. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều nam sinh, nữ sinh khác.

Clip nữ sinh bị đánh dã man

Mặc dù nạn nhân cố giằng co nhưng do bị nắm tóc nên không thể kháng cự. Đáng nói, không chỉ đánh dã man nữ sinh nói trên, nam sinh còn lôi nữ sinh này xuống nước để dìm và tiếp tục đánh vào đầu, mặt nữ sinh.

Thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23.10 tại một tuyến đường thuộc xã Diên Đồng, H.Diên Khánh, Khánh Hòa. Qua xác minh ban đầu, nữ sinh bị đánh trong clip là N.V.N.C, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diên Xuân.

Nữ sinh bị bạo hành dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Cũng xác nhận với nguồn tin trên vào chiều 24/10, nố của nữ sinh cho biết đã đưa con gái đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu vì bị đánh và tinh thần hoảng loạn sau sự việc.

Đại diện gia đình nạn nhân cũng cho biết, C. có hộ khẩu thường trú tại xã Diên Lâm nhưng đi học tại Diên Xuân. Hiện cháu C. đang học online, tuy nhiên chiều hôm qua, C. đi đến nhà bạn tại xã Diên Đồng lấy tài liệu về học, trên đường về xảy ra vụ việc nói trên.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Kỳ Vũ, Bí thư Đảng uỷ xã Diên Đồng, cho biết, hiện công an xã đã thụ lý vụ việc và đang chờ kết quả tình hình sức khoẻ của cháu C. mới có các bước xử lý tiếp theo. Theo vị lãnh đạo trên thì nam sinh đánh cháu C. ban đầu được xác định là người xã Diên Đồng, chỉ mới 14 tuổi, đã nghỉ học.

“Hiện Công an xã Diên Đồng đã nắm vụ việc và đang điều tra. Qua thông tin từ công an, gia đình biết được nam sinh đánh cháu C. là một học sinh trường THCS Diên Đồng”, báo Thanh Niên dẫn lời đại diện gia đình em C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-hoa-nong-mat-clip-thanh-nien-danh-tui-bui-keo-le-nu-sinh-dim-xuong-cong-nuoc-thai-do-cua-nhom-nguoi-chung-kien-gay-phan-no-432818.html