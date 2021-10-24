Theo báo Pháp luật, bé gái trong vụ việc là cháu V.Đ.Q (2 tuổi). Theo đoạn clip được chia sẻ, lúc này, trong lớp có khoảng 8 bé, cửa lớp đóng và cô giáo không có mặt. Một bé trai mặc áo xanh liên tục đánh và đá một bé gái khiến bé này giãy giụa khóc lóc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một bé gái bị bạn học đánh dã man ngay trong lớp học khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chưa dừng lại ở đó, bé trai này thậm chí còn dùng chân đạp lên người và đầu, ngồi đè lên cả người bé gái. Mặc cho bé gái khóc lóc, bé trai này vẫn liên tục dúi đầu bé gái xuống nền nhà, đập cả đầu bé gái vào tường. Khi sự việc xảy ra, bé gái liên tục khóc thét nhưng phải đến 5 phút sau, cô giáo mới mở cửa bước vào, bé gái vội chạy về phía cô giáo.

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 23/10 tại nhóm trẻ mầm non V.V (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hình ảnh bé gái bị bạn học giẫm lên người - Ảnh: Cắt từ clip

Theo lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc cô giáo vừa cho trẻ trong lớp ăn xong và đóng cửa ra ngoài. "Lúc đó các cháu ở trong nhà đánh nhau, cắn nhau thì có cháu bị sưng đầu. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu bé đã bức xúc và đăng lên MXH", lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến thông tin.

"Sau sự việc, cháu bé 2 tuổi chỉ bị sưng trán, tâm lý cháu hiện vẫn bình thường", lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến nói về tình hình hình hiện tại của bé gái.

Vết tích cháu bé bị bạn đánh bầm tím - Ảnh: Báo Pháp luật

Trong khi đó, trả lời Dân Việt, ông Thân Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và đang trong quá trình kiểm tra, xử lý.

"Chúng tôi đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường có tường trình và xin lỗi gia đình. Bên cạnh đó, địa phương đang xem xét điểm trông trẻ này, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cũng đã có ý kiến, kế hoạch kiểm tra, có thể sẽ đóng cửa nếu có sai phạm, không đảm bảo chất lượng.", ông Giang nói.

Được biết, đoạn clip được chính mẹ của cháu Q. đăng tải trên trang cá nhân kèm hình ảnh với nội dung: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây.

Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy... Tâm lí sau này của con em sẽ như nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên để cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết. Quá thất vọng... không ngờ nó lại xảy ra với chính đứa con mà cả nhà nâng như nâng trứng thế này".

Hiện sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.