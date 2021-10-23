Thông tin mới vụ thảm sát gia đình ở Bắc Giang: Xót xa hình ảnh cuối cùng của 3 nạn nhân, án mạng bắt đầu từ lúc 7h

Xã hội 23/10/2021 14:30

'Cán bộ công an tại hiện trường lúc đó nhận định người đầu tiên bị giết là chị Thảo, vào khoảng hơn 7h, nạn nhân tiếp theo là bà Thoa. Đến trưa, ông Luật đi hội thơ ở huyện về thì bị con trai giết nốt', một vị cán bộ xã cho biết

Liên quan đến vụ thảm sát, 3 người tử vong ở Bắc Giang, thông tin trên báo Đời sống và Pháp luật, các lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang cùng công an các huyện đang đang tổ chức truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang). Hiếu là nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người gồm: ông Trần Đình L. (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Th. (72 tuổi, mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Th. (45 tuổi, em của Hiếu) trưa 22/10 rồi bỏ trốn.

Sáng 23/10, trao đổi với Zing, một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã có manh mối về nơi lẩn trốn của Hiếu. Tuy nhiên, địa điểm này chưa được tiết lộ.

 Theo Đời sống và Pháp luật, căn nhà xảy ra vụ án nằm sau trong một con ngõ nhỏ tại thôn Tuấn Mỹ. Nơi xảy ra vụ án là khu vực thưa dân cư nên khi sự việc xảy ra không ai biết. Người duy nhất nhìn thấy nghi phạm khi đang gây án là con trai 7 tuổi của Hiếu, khi bé vừa đi học về.

Thông tin mới vụ thảm sát gia đình ở Bắc Giang: Xót xa hình ảnh cuối cùng của 3 nạn nhân, án mạng bắt đầu từ lúc 7h - Ảnh 1
Chân dung Trần Văn Hiếu - nghi phạm sát hại 3 người thân - Ảnh: 

 Chia sẻ thêm với Zing về vụ án, một cán bộ UBND xã Tân Thịnh cho biết khoảng 13h ngày 22/10, anh nhận tin báo của người bạn về vụ án. Khi xuống hiện trường, các thi thể nằm rải rác từ cổng đến sân nhà ông Luật.

"Cán bộ công an tại hiện trường lúc đó nhận định người đầu tiên bị giết là chị Thảo, vào khoảng hơn 7h, nạn nhân tiếp theo là bà Thoa. Đến trưa, ông Luật đi hội thơ ở huyện về thì bị con trai giết nốt", vị cán bộ xã kể.

Trong khi đó, ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ thông tin, sau khi con trai 7 tuổi của Hiếu phát hiện vụ việc, đã chạy sang nhà em dâu của ông Luật ở ngay cạnh để kể sự việc.

"Người nhà ông Luật chạy sang thì thấy Hiếu đang rửa con dao nhuốm máu ở giếng", ông Dậu nói và cho biết tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều con dao, trong đó có một dao liềm cắt lúa.

Thông tin mới vụ thảm sát gia đình ở Bắc Giang: Xót xa hình ảnh cuối cùng của 3 nạn nhân, án mạng bắt đầu từ lúc 7h - Ảnh 2
Những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân - Ảnh: Dân Việt

 Theo ông Dậu, ban đầu, những người ở hiện trường chỉ phát hiện thi thể vợ chồng ông Luật. "Lực lượng của thôn và xã chia nhau đi tìm khắp quả đồi nhưng không thấy con gái nạn nhân. Đến khi Công an huyện Lạng Giang đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể cô con gái tại sân nhà, nhưng bị lấp bởi cây cối", trưởng thôn Tuấn Mỹ nói. 

Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn. Theo hình ảnh từ camera giám sát, ban đầu, Hiếu chạy hướng đi Lạng Sơn nhưng sau đó nghi phạm quay lại, đi về hướng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin mới vụ thảm sát gia đình ở Bắc Giang: Xót xa hình ảnh cuối cùng của 3 nạn nhân, án mạng bắt đầu từ lúc 7h - Ảnh 3
Căn nhà xảy ra vụ án nằm sau trong một con ngõ nhỏ tại thôn Tuấn Mỹ - Ảnh: Đời sống và Pháp luật

 Nói về nhân thân của nghi phạm, cán bộ UBND xã Tân Thịnh cho biết hồi thanh niên, Hiếu là người hiền lành, có phần nhút nhát.

"Học xong phổ thông, Hiếu đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, anh ta được bố cho học nghề sửa chữa điện tử. Tuy nhiên, Hiếu chậm tiếp thu, khi đi làm thì hay làm hỏng. Mỗi lần như vậy, ông Luật lại trách móc, mắng mỏ con trai. Sau đó, Hiếu bỏ đi Lạng Sơn lấy vợ và sinh sống ở đó", vị cán bộ nói.

Trong thời gian ở Lạng Sơn, Hiếu cùng vợ có 2 đứa con nhưng năm 2015, Hiếu chém trọng thương vợ và nhận án phạt 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Hai vợ chồng sau đó ly hôn, một người con của Hiếu được vợ chồng ông Luật chăm sóc. Ngày 13/10, Hiếu chấp hành xong án phạt.

"Hiếu về nhà lúc nào không một ai biết, ông Luật cũng không kể với ai, kể cả họ hàng. Hiếu cũng không đi chơi đâu hay hỏi thăm ai", Zing dẫn lời bà Hồng, em dâu ông Luật.

Theo Dân Việt, khi bỏ đi, nghi phạm đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

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Lãnh đạo địa phương cho biết khi đi học về, con trai của Trần Văn Hiếu chứng kiến cảnh cha sát hại 3 người thân.

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