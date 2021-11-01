Tối 31-10, tại chung cư Tecco Tower Lào Cai (đường Hoàng Liên) xảy ra vụ việc một cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống đất và tử vong.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online sáng 1/11, một lãnh đạo UBND phường Kim Tân (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận tối 31/10, tại chung cư Tecco Tower Lào Cai (đường Hoàng Liên) xảy ra vụ việc một cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống đất và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối qua, người dân nghe thấy tiếng động phát ra ở khuôn viên chung cư Tecco Tower Lào Cai. Khi lại gần thì phát hiện một cháu bé nằm bất động và tử vong nghi do rơi từ tầng cao chung cư xuống. Người dân báo cho ban quản lý tòa nhà và lực lượng chức năng.

Lực lượng công an tới hiện trường điều tra vụ cháu bé rơi từ tầng cao xuống đất tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lực lượng công an sau đó cũng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Nạn nhân là một bé trai 5 tuổi, ở cùng mẹ tại một căn hộ ở tầng 15 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đi vắng. Cháu bé leo qua cửa sổ, không may rơi xuống đất tử vong", báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời lãnh đạo UBND phường Kim Tân thông tin với e.

Báo Dân trí thông tin thêm, bước đầu phán đoán giờ đi ngủ, có thể cháu bé tự ý ra ngoài ban công chơi và không may rơi xuống đất tử vong.

Vào sáng nay, trường mầm non nơi cháu bé đang theo học và đại diện khu dân cư đã tới thăm hỏi gia đình cháu bé.

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