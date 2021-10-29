MỚI: Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh cuối cấp đi học trực tiếp vào tháng 12

Xã hội 29/10/2021 11:18

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xây dựng phương án cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh THPT đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12 tới.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, ngày 29/10, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó có thông tin về việc cho học sinh học trực tiếp trở lại.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết dự kiến Sở GD-ĐT sẽ xây dựng phương án và đề xuất với UBND TP.HCM cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh THPT đã hoàn tất 2 mũi vắc xin được đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12 tới.

Theo ông Hiếu, kế hoạch cụ thể sẽ căn cứ vào việc từng quận, huyện rà soát, đánh giá cấp độ dịch của địa phương để trình lên UBND quyết định cho học sinh học trực tiếp trở lại.

Về tiến độ tiêm chủng cho học sinh, ông Hiếu cho biết trong tuần này gần như hoàn thành việc chích vắc xin cho học sinh THPT và tiếp tục thực hiện lộ trình tiêm hạ thấp dần độ tuổi theo quy định.

Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết thêm các cơ quan y tế, quận, huyện cũng đang tiến hành bàn giao những cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành công tác trưng dụng phòng, chống dịch Covid-19.

Các số liệu thống kê cho thấy còn khoảng 250 cơ sở giáo dục ở TP.HCM sẽ bàn giao trong tháng 11. Những cơ sở này sẽ được sửa chữa kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trực tiếp trở lại trong thời gian tới.

MỚI: Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh cuối cấp đi học trực tiếp vào tháng 12 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bên cạnh đó, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết trước đây sở đã xác định học sinh TP.HCM sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ 1. Tuy vậy, với tình hình thực tế như hiện nay, nếu mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, học sinh THCS và THPT được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 đúng như thời gian dự kiến thì Sở Giáo dục và đào tạo sẽ cân nhắc và đề xuất với UBND TP cho phép một số trường hoạt động trở lại vào thời điểm gần cuối học kỳ 1 năm học này. Tức là các học sinh sẽ có vài tuần học tập trực tiếp trước khi thực hiện bài kiểm tra cuối học kỳ.

Hiện tại, mặc dù hầu hết các trường đều cho biết sẵn sàng đón học sinh nhưng để đạt tiêu chí "khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên", bắt buộc các trường phải tách lớp vì sĩ số trung bình học sinh/lớp bậc THCS, THPT hiện trên 40 em/lớp.

TP.HCM: Sở GD-ĐT lên kế hoạch cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới, dự kiến các trường chỉ nhận giữ trẻ 1 buổi

TP.HCM: Sở GD-ĐT lên kế hoạch cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới, dự kiến các trường chỉ nhận giữ trẻ 1 buổi

Với nhóm trẻ mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM lên kế hoạch, thời gian đầu các trường chỉ nhận giữ trẻ một buổi, không ăn sáng, không bán trú. Các trường cần phải chia đôi lớp và bố trí lệch buổi.

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