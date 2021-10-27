TP.HCM: Học sinh có thể đi học trở lại sau 5 tuần tiêm vắc xin Covid-19

Xã hội 27/10/2021 11:43

Phó Chủ tịch TP.HCM cho rằng tiêm vaccine Covid-19 là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Thông tin từ VnExpress, sáng 27/10, hơn 1.500 học sinh ba trường THPT tại huyện Củ Chi (TP.HCM) được tiêm vaccine Covid-19 sau khi Bộ Y tế đồng ý. 

Có mặt tại điểm tiêm Trường tiểu học TT.Củ Chi (huyện Củ Chi), chia sẻ với Báo Thanh Niên về việc tiêm chủng vaccine cho học sinh có liên quan đến kế hoạch mở cửa lại trường học hay không, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng vắc xin là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Ông Dương Anh Đức lưu ý: "Muốn đi học trở lại thì phải đảm bảo an toàn, mà một trong những điều kiện để đảm bảo an toàn đó là các em được phủ vaccine. Khi chúng ta tổ chức được việc tiêm vắc xin như ngày hôm nay thì 3 tuần sau các em sẽ được tiêm mũi 2.

Và sau khi tiêm mũi 2 được 2 tuần, tức là 5 tuần nữa tính từ hôm nay thì chúng ta có thể tương đối yên tâm là học sinh của chúng ta đã được bảo vệ bởi vaccine, như vậy đã đạt được một trong những điều kiện cần để có thể tổ chức cho các em đi học trở lại".

"Đây là điều mà TP.HCM đang định hướng tới, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc hết sức kỹ lưỡng bởi vì sự an toàn của học sinh là trên hết”, ông Dương Anh Đức nói.

TP.HCM: Học sinh có thể đi học trở lại sau 5 tuần tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1
Các em học sinh được tiêm vắc xin sáng 27/10 - Ảnh: Tuổi Trẻ

 Cũng theo VnExpress, sau ngày đầu tiên thí điểm, huyện sẽ mở rộng lên 6 điểm tiêm cho khoảng 51.000 trẻ, dự kiến hoàn thành sau 5-7 ngày. Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Thị Hằng cho biết, ngày mai địa phương tổ chức tiêm đồng loạt tại 6 điểm cho trẻ 12-17 tuổi.

"Huyện đã hoàn tất cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực để quá trình tiêm diễn ra nhanh chóng, đảm bảo giãn cách", bà Hằng nói và thông tin tiến độ tiêm trong sáng nay đúng với kế hoạch huyện đề ra.

Huyện Củ Chi cùng quận 1 - dự kiến tiêm cho 310 học sinh trong chiều nay, là hai địa phương đầu tiên của TP HCM tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, trước khi triển khai rộng rãi toàn thành phố. Viện Pasteur TP HCM chiều qua có văn bản thống nhất sử dụng vaccine Pfizer khi tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

Nguồn trên thông tin thêm, kế hoạch của TP.HCM, khoảng 780.000 trẻ tại thành phố trong độ tuổi trên sẽ được tiêm vaccine. Hình thức triển khai tiêm chia làm 4 nhóm gồm: trẻ đi học, không đi học, có bệnh nền và trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Trẻ 16-17 tuổi được ưu tiên tiêm trước, sau đó hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

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