NÓNG: Công an TPHCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác về hoạt động từ thiện của các nghệ sỹ

Dẫn tin từ báo Chính Phủ, chiều 10/11, tham gia trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các ý kiến đại biểu về dư luận "lùm xùm" nghi vấn thất thoát tiền từ thiện liên quan một số nghệ sĩ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động quyên góp, nhận từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020 của một số nghệ sỹ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

"Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, đóng góp, quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, MTTQ Việt Nam các cấp của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… xác minh, làm rõ số tiền, hàng các nghệ sỹ đã tiến hành cứu trợ tại các địa phương. Bên cạnh đó, cũng đã mời các cá nhân, tổ chức có liên quan làm việc, cung cấp các thông tin có liên quan để kết sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật" - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.