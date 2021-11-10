NÓNG: Công an TPHCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác về hoạt động từ thiện của các nghệ sỹ

Xã hội 10/11/2021 21:45

Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh, làm rõ các nguồn tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông về hoạt động quyên góp, cứu trợ trong các đợt mưa, bão xảy ra ở miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ, theo quy định của pháp luật.

Dẫn tin từ báo Chính Phủ, chiều 10/11, tham gia trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các ý kiến đại biểu về dư luận "lùm xùm" nghi vấn thất thoát tiền từ thiện liên quan một số nghệ sĩ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động quyên góp, nhận từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020 của một số nghệ sỹ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

"Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, đóng góp, quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, MTTQ Việt Nam các cấp của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… xác minh, làm rõ số tiền, hàng các nghệ sỹ đã tiến hành cứu trợ tại các địa phương. Bên cạnh đó, cũng đã mời các cá nhân, tổ chức có liên quan làm việc, cung cấp các thông tin có liên quan để kết sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật" - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

NÓNG: Công an TPHCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác về hoạt động từ thiện của các nghệ sỹ - Ảnh 1
Bộ trưởng Tô Lâm - Ảnh: Báo Chính Phủ

 Đồng chí Bộ trưởng cũng thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Qua rà soát tại các địa phương, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 tố giác tội phạm của công dân có liên quan đến việc biển thủ tiền từ thiện của các nghệ sỹ. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận, phân loại 6 tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự.

Mọi công việc đang tiến hành theo đúng quy định của pháp luật” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua công tác rà soát, Bộ Công an sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, hoả hoạn, các sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo… theo hướng bổ sung các quy định để hoạt động này đảm bảo công khai minh bạch.

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