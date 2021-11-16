Mới: Dịch diễn biến phức tạp, F1 ở chung cư Hà Nội muốn cách ly tại nhà cần được hộ bên cạnh đồng ý

Phó Giám đốc CDC Hà Nội thông tin thêm, ngoài những điều kiện trên, nếu F1 ở chung cư và muốn được cách ly tại nhà thì cần được sự đồng ý của những gia đình bên cạnh: "Khi sống ở chung cư, những hộ bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà, tránh hiện tượng người dân xung quanh phản đối", ông Tuấn nói.

Vietnamnet dẫn tin từ ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, địa phương đang cho F1 thuộc 4 nhóm đối tượng đặc biệt được cách ly ở nhà, gồm người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em. Để được cách ly tại nhà, gia đình F1 phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc, thu gom rác thải đúng quy định của Bộ Y tế.

Hiện nhiều quận huyện tại Hà Nội đã triển khai cho F1 là đối tượng đặc biệt cách ly tại nhà.

Trước đó, trong kế hoạch Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 29/10 nêu rõ, Hà Nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em); có người chăm sóc. Các F1 còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

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Tại quận Nam Từ Liêm, tối 15/11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Y tế quận cho biết, địa phương đang cách ly gần 100 F1 tại nhà, ở tất cả 10/10 phường. Các F1 đều được phường ban hành quyết định cách ly, có Tổ Covid-19 cộng đồng, y tế, công an giám sát hàng ngày. Gia đình F1 cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng cách ly riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc.

“Những người nào đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn nói trên và lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ thì mới được cách ly. Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn sẽ phải đi cách ly tập trung”, ông Tuấn thông tin.

Tại quận Hà Đông, đại diện Trung tâm Y tế quận thông tin từ đầu tháng 11, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em) là F1 đủ điều kiện như trên cũng được cách ly tại nhà.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, sáng 16/11, trả lời báo chí, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11/10/2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số.

Mới nhất, từ 18 giờ ngày 14/11 đến 18 giờ ngày 15/11, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận thêm 289 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng vẫn mắc SARS-CoV-2 có xu hướng tăng nhanh. Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống COVID-19.

Ông Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh: Yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. UBND TP Hà Nội cần sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn.