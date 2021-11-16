Mới: Dịch diễn biến phức tạp, F1 ở chung cư Hà Nội muốn cách ly tại nhà cần được hộ bên cạnh đồng ý

Xã hội 16/11/2021 14:34

Khi F1 sống ở chung cư, các hộ gia đình bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà,

Vietnamnet dẫn tin từ ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, địa phương đang cho F1 thuộc 4 nhóm đối tượng đặc biệt được cách ly ở nhà, gồm người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em. Để được cách ly tại nhà, gia đình F1 phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc, thu gom rác thải đúng quy định của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội thông tin thêm, ngoài những điều kiện trên, nếu F1 ở chung cư và muốn được cách ly tại nhà thì cần được sự đồng ý của những gia đình bên cạnh: "Khi sống ở chung cư, những hộ bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà, tránh hiện tượng người dân xung quanh phản đối", ông Tuấn nói.

Trước đó, trong kế hoạch Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 29/10 nêu rõ, Hà Nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em); có người chăm sóc. Các F1 còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Hiện nhiều quận huyện tại Hà Nội đã triển khai cho F1 là đối tượng đặc biệt cách ly tại nhà.

Mới: Dịch diễn biến phức tạp, F1 ở chung cư Hà Nội muốn cách ly tại nhà cần được hộ bên cạnh đồng ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tại quận Nam Từ Liêm, tối 15/11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Y tế quận cho biết, địa phương đang cách ly gần 100 F1 tại nhà, ở tất cả 10/10 phường. Các F1 đều được phường ban hành quyết định cách ly, có Tổ Covid-19 cộng đồng, y tế, công an giám sát hàng ngày. Gia đình F1 cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng cách ly riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc.

Những người nào đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn nói trên và lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ thì mới được cách ly. Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn sẽ phải đi cách ly tập trung”, ông Tuấn thông tin.

Tại quận Hà Đông, đại diện Trung tâm Y tế quận thông tin từ đầu tháng 11, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em) là F1 đủ điều kiện như trên cũng được cách ly tại nhà.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, sáng 16/11, trả lời báo chí, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11/10/2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số.

Mới nhất, từ 18 giờ ngày 14/11 đến 18 giờ ngày 15/11, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận thêm 289 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng vẫn mắc SARS-CoV-2 có xu hướng tăng nhanh. Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống COVID-19.

Ông Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh: Yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. UBND TP Hà Nội cần sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn.

NÓNG: Đã bắt giữ gã thanh niên xông vào quán hải sản đánh người phụ nữ dập não, vỡ gan ở Hà Nội

NÓNG: Đã bắt giữ gã thanh niên xông vào quán hải sản đánh người phụ nữ dập não, vỡ gan ở Hà Nội

Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Xem thêm
Từ khóa:   covid19 ở hà nội bệnh nhân covid-19 ở hà nội tăng hà nội cách ly f1 tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số