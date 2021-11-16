NÓNG: Trưa nay 16/11, giá vàng trong nước tăng đột biến, vượt mốc 61 triệu đồng/lượng

Xã hội 16/11/2021 13:44

Đến 11h sáng nay (16/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 61 triệu đồng/lượng.

Theo VTC, vào trưa nay (16/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 61 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC tăng 350.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng nay. Nếu so với chốt phiên hôm qua (15/11), giá vàng tăng 550.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán. Hiện giá vàng giao dịch ở mức 60,60 - 61,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng tăng 350.000 đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra so với đầu giờ sáng, lên 60,45 - 61,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 650.000 đồng/lượng ở chiều mua và 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

 

NÓNG: Trưa nay 16/11, giá vàng trong nước tăng đột biến, vượt mốc 61 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Vietnamnet thông tin thêm, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục tăng thì vào hôm qua và sáng sớm nay, giá vàng thế giới đi ngang, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài. Giá vàng giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Giá vàng giảm còn do áp lực bán chốt lời tăng mạnh sau 7 phiên tăng liên tục trước đó.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới tăng mạnh gần 3% khi lạm phát tại Mỹ ở mức 6,2% trong tháng 10, cao nhất trong vòng 30 năm qua. Giới đầu tư hi vọng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi lạm phát đã lên tới mức cao nhất trong vòng 31 năm qua.

Các chuyên gia dự báo, giá vàng còn có thể tăng cao hơn nữa. Ông Peter Grosskopf, Giám đốc điều hành của Quỹ Sprott nhận định, lạm phát càng dai dẳng thì vàng càng tăng giá. Giá vàng có thể tăng lên 2.600 USD/ounce, tương đương 72 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến trưa nay, giá vàng thế giới lại có dấu hiệu tăng lên. Tính tới 11h ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1867.4 USD/ounce, tăng 3,3 USD/ounce so với buổi sáng. Vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.868,2 USD/ounce, tăng 1,2 USD/ounce so với buổi sáng.

Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới tới gần 10 triệu đồng/lương, mức kỷ lục từ trước đến nay.

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