Hàng trăm công nhân 'tá hoả' khi bị trừ tiền test Covid-19 với giá 'cắt cổ': Có người lên đến 4,5 triệu đồng

Xã hội 13/12/2021 08:36

"Tôi nói với công ty là muốn ra bên ngoài test cho rẻ, chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này", anh T. kể trên tờ Người lao động.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 12/12, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp làm rõ việc một công ty trừ hàng triệu đồng tiền phí xét nghiệm Covid-19 vào tiền lương của công nhân gây bức xúc.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại một công ty sản xuất linh kiện phần mềm ô tô, nằm trong Khu công nghiệp VSIP I (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo phản ánh của nhiều công nhân tại đây, khi nhận bảng lương tháng 11 vào ngày 10/12, họ "choáng váng" khi công ty trừ tiền phí xét nghiệm RT-PCR Covid-19 cao hơn bình thường từ 1,9 triệu đồng, trong đó có người bị trừ số tiền đến 4,5 triệu đồng.

Hàng trăm công nhân 'tá hoả' khi bị trừ tiền test Covid-19 với giá 'cắt cổ': Có người lên đến 4,5 triệu đồng - Ảnh 1
Danh sách những cá nhân bị trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá 'cắt cổ' ở Bình Dương lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Vietnamnet

Chị H.T.T. (công nhân sản xuất của công ty) cho biết, khi vào làm việc chị được phía công ty yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR. Đến đầu tháng 12, chị đã làm xét nghiệm 3 lần, phía công ty cũng thông báo sẽ trừ phí xét nghiệm vào lương của công nhân. Tuy vậy, nhận bảng lương, chị T. vẫn "tá hỏa" khi số tiền phí xét nghiệm bị trừ lên đến 4,5 triệu, gần hết tiền lương tháng của chị.

Trường hợp khác là anh L.V.H. (công nhân công ty) cũng bức xúc cho biết, từ tháng 10 đến tháng 11, anh phải làm xét nghiệm 2 lần mới được vào công ty làm việc. Khi nhận lương anh mới biết mình bị trừ đến 3,2 triệu đồng phí xét nghiệm. Quá bức xúc, anh H. đã nghỉ việc tại công ty này.

Theo thông tin của báo Người Lao động, trường hợp anh T. (ngụ ở TP. Thuận An), công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam cũng cho biết, ngày 10/12, anh nhận lương chuyển khoản từ công ty với số tiền chỉ hơn 1 triệu đồng. Anh biết tháng rồi mình nghỉ nhiều ngày do bị Covid-19 nhưng lại không ngờ tiền test RT-PCR Covid-19 cũng bị công ty trừ vào lương. 

"Lúc tôi phát hiện mình dương tính, công ty chỉ thông báo là phải test RT-PCR của Phòng khám Đa khoa An Thuận (TP. Thuận An) với giá lần 1 vào ngày 29/10 là 1,9 triệu đồng, lần 2 vào ngày 12/11 là 1,5 triệu đồng. Tôi nói với công ty là muốn ra bên ngoài test cho rẻ, chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này. Lúc đó, tôi nghĩ rằng công ty hỗ trợ nên không có ý kiến gì. Thế nhưng, khi nhận lương, tôi mới tá hỏa là mình đã bị trừ tiền test Covid-19" - anh T. bức xúc.

Hàng trăm công nhân 'tá hoả' khi bị trừ tiền test Covid-19 với giá 'cắt cổ': Có người lên đến 4,5 triệu đồng - Ảnh 2
Công nhân bức xúc phản ảnh trên mạng xã hội về trường hợp Công ty Uchiyama trừ tiền test Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Trao đổi với Người Lao động, một vị đại diện trong đoàn kiểm tra cho biết, việc thành lập đoàn đến làm việc với doanh nghiệp nhằm làm rõ có hay không doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 vào lương của công nhân; liệu có sự thông đồng giữa công ty và phòng khám để ép buộc công nhân phải test với giá cao: "Đây là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả làm việc".

Theo danh sách thì có 57 lao động bị trừ với tổng số tiền là 152 triệu đồng. Trong khi đó, theo Sở Y tế Bình Dương, từ tháng 11/2021 trở về trước, giá xét nghiệm RT-PCR từ 1,7 triệu đồng/1 mẫu. Hiện nay, giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm.

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