Vụ cô gái test nhanh dương tính phải cách ly 16 tiếng trên xe cấp cứu: Bệnh viện lên tiếng

Xã hội 01/12/2021 08:53

Bệnh viện Bảo Sơn đã có thông tin chính thức về việc cô gái nghi nhiễm COVID-19 bị cách ly suốt đêm trên xe cấp cứu

Theo báo Lao động, ngày 30/11, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã có thông tin chính thức về việc cô gái test nhanh dương tính SARS-CoV-2, phải cách ly trong xe cấp cứu suốt 16 tiếng. Theo đó, khoảng 22h08 ngày 28/11, chị P.T.T.A (22 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 để test nhanh COVID-19 do xuất hiện triệu chứng đau họng, ho.

Sau 2 lần test nhanh đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cô được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm PCR, nếu tiếp tục dương tính sẽ được đưa đi điều trị, cách ly. Trong thời gian chờ lấy mẫu PCR, cô gái cho biết đã phải cách ly trên xe cứu thương 16 tiếng suốt đêm khiến cơ thể mệt mỏi.

Vụ cô gái test nhanh dương tính phải cách ly 16 tiếng trên xe cấp cứu: Bệnh viện lên tiếng - Ảnh 1
Chị T.A. phải cách ly trên xe cấp cứu 16 giờ để đợi kết quả PCR - Ảnh: Lao động

Nói về thông tin trên, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 cho biết, sáng 28/11, xe lưu động được bố trí làm khu vực cách ly riêng biệt cho người nghi mắc COVID-19 bị hỏng điều hoà. Bộ phận kỹ thuật đã đưa xe đi sửa và dự kiến đưa xe về lại viện vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên việc sửa chữa kéo dài hơn dự kiến nên không kịp chuyển xe về. Chính vì vậy, bệnh viện đã không có phương án bổ sung thêm khu vực cách ly cho ca nghi ngờ nên phải sử dụng xe cấp cứu để làm nơi cách ly tạm thời. Bệnh viện đã cung cấp đầy đủ chăn gối, nước uống và giường nằm cho khách trên xe cấp cứu, đồng thời phục vụ đầy đủ các bữa ăn và hoa quả.

Vụ cô gái test nhanh dương tính phải cách ly 16 tiếng trên xe cấp cứu: Bệnh viện lên tiếng - Ảnh 2
Bệnh viện cung cấp đầy đủ chăn gối, nước uống và giường nằm cho khách trên xe cấp cứu - Ảnh: Lao động

Đến 14h30 ngày 29/11, chị T.A. được đưa về phòng cách ly tại tòa nhà 6 tầng để chờ kết quả xét nghiệm PCR trước khi được chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng quy trình. Trong quá trình thực hiện cách ly, bệnh viện đã cung cấp các bữa ăn cho bệnh nhân.

"Bệnh viện đã liên hệ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để gửi lời xin lỗi sâu sắc", thông cáo báo chí của bệnh viện nêu rõ.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cho biết, đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thực hiện nhanh chóng các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất và công tác phòng chống dịch. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với người bệnh, đào tạo, chấn chỉnh toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện để phục vụ người bệnh tốt hơn.

 

Hà Nội: Test nhanh dương tính, cô gái phải cách ly trong xe cấp cứu của bệnh viện suốt 16 tiếng

Hà Nội: Test nhanh dương tính, cô gái phải cách ly trong xe cấp cứu của bệnh viện suốt 16 tiếng

Cô gái sau khi test nhanh 2 lần dương tính với SARS-CoV-2, được yêu cầu cách ly trong xe cấp cứu suốt 16 tiếng trước khi được lấy mẫu PCR và chuyển điều trị.

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