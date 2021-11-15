Các trường hợp F0 đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, chăm sóc đầy đủ. Những trường hợp không đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà thì cách ly tập trung.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 15/11, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tinh thần của thành phố là chuẩn bị trước một bước, trên một mức để có thể ứng phó với tất cả tình huống. Vì vậy, trước tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM có xu hướng tăng ở một số địa phương, Sở Y tế đã có đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện.

Đến nay, 8 quận - huyện đã lập bệnh viện dã chiến với quy mô 300-500 giường, sẵn sàng thu dung, điều trị F0 có triệu chứng nhẹ và vừa. Ngoài ra, các trường hợp F0 đủ điều kiện thì sẽ được cách ly tại nhà, chăm sóc đầy đủ. Những trường hợp không đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà thì cách ly tập trung ở phường - xã, quận - huyện. TP.HCM đang có 62 khu cách ly tập trung ở các địa phương.

TP.HCM hiện có 16 bệnh viện dã chiến cấp TP, dự kiến đến cuối năm chỉ giữ lại 3 bệnh viện. Do đó, để điều trị cho F0, Sở Y tế đã đề nghị các quận - huyện thành lập bệnh viện dã chiến cấp quận - huyện; xem như cơ sở điều trị tầng 2.

Ảnh minh họa: Internet

Nói về hai vấn đề mà người dân quan tâm: Thứ nhất, F0 không liên lạc được với nhân viên y tế cơ sở khi cần. Thứ hai, F0 điều trị tại nhà không nhận được túi thuốc C.

Ông Hưng khẳng định đã có những trường hợp như báo chí phản ánh. Ngay khi nắm thông tin, Sở Y tế đã có văn bản nhắc nhở, thành lập 10 đoàn kiểm tra đánh giá thực tế.

"Chiều thứ 7 vừa qua, Sở Y tế đã mời 22 giám đốc bệnh viện của 22 địa phương để quán triệt một lần nữa, trên tinh thần F0 đủ điều kiện sử dụng túi thuốc mà vì lý do gì đó trạm y tế không phát thuốc thì phải xử lý" - ông Hưng cho hay.

Theo ông Tâm, thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường trạm y tế lưu động để chăm sóc, điều trị F0.

Tính đến ngày 14/11, TP.HCM có 448.010 ca Covid-19; đang điều trị 12.179 bệnh nhân, trong đó có 646 trẻ em dưới 16 tuổi, 258 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-y-te-tphcm-de-xuat-mo-lai-khu-cach-ly-o-cac-quan-huyen-de-kip-thoi-ung-pho-voi-tinh-hinh-dich-benh-dang-co-xu-huong-tang-436617.html