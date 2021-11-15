Con khỉ là khỉ đuôi dài, có răng nanh dài, nặng khoảng 7kg, bị cụt một bàn chân bên phải.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 14/11, anh L.M.T. (36 tuổi) cho biết con khỉ không rõ từ đâu đến xuất hiện cắn người đã được lực lượng chức năng bắt, đem đi xử lý.

"Mình không biết con khỉ này ở đâu ra, hiện tại thì mình cảm thấy an toàn rồi, mình cũng lo là không biết có còn con khỉ nào nữa không" - anh T. chia sẻ.

Anh T. cho biết mình làm công việc quản lý tại một xưởng gỗ trên đường TX25 (thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12), phía sau xưởng có cây xanh lớn.

Trước đó, chiều 10/11, anh đi từ xưởng qua phòng sơn để kiểm hàng thì bất ngờ con khỉ từ cây xanh nhảy đến cắn rách quần của anh, gây xước nhẹ da. Ngay sau đó con khỉ nhảy đi nơi khác.

Đến chiều hôm sau (tức ngày 11/11), khi hết giờ làm, ông Th. (nhân công tại xưởng) ra khu vực gần cây xanh bấm điện thoại thì bị con khỉ nhảy từ trên cây xuống cắn với nhiều vết thương sâu ở cánh tay, chảy nhiều máu.

Nghe tiếng ông Th. la lên, anh T. đến xem thì thấy con khỉ nhảy lên cây. Ông Th. sau đó được đưa đi sơ cứu, băng bó vết thương.

Con khỉ hiện đã được đưa về nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động thông tin thêm, ngày 12/11, tại khu vực câu cá giải trí bên cạnh xưởng gỗ cũng có người bị khỉ cắn. Được biết, con khỉ trên là khỉ đuôi dài, có răng nanh dài, nặng khoảng 7kg, bị cụt một bàn chân bên phải.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 13/11, cán bộ Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến nơi người dân phản ánh để tìm bắt khỉ.

Khi con khỉ cụt chân này thấy chuối và táo đã đến ăn. Lúc này, lực lượng chức năng đã bắn thuốc mê và sau đó ngấm thuốc. Con khỉ đã tỉnh lại sau khoảng 3 giờ trúng thuốc mê, và đã được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

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