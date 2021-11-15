Vũng Tàu: Mẹ khai gian để con qua chốt phong tỏa đi tiêm vắc-xin, thành viên trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2

Mẹ khai gian để con qua chốt phong tỏa đi tiêm vắc-xin tại trường học. Trước đó, giáo viên cho hay đã thông báo đến phụ huynh liên quan việc nhưng gia đình không báo cho giáo viên biết việc gia đình đang nằm trong khu phong tỏa tạm.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 14/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có báo cáo về trường hợp em N.H.T (học sinh trường THPT Vũng Tàu) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn tiêm vắc xin COVID-19 tại trường. Theo điều tra, gia đình em T. nằm trong khu vực phong tỏa tạm tại đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì. Tuy nhiên, mẹ của T. đã nói dối để con được ra khỏi chốt đi tiêm vắc-xin vào sáng ngày 13/11. Cũng sáng cùng ngày, T. và 4 người trong nhà nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả gia đình T. đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ảnh minh họa: TTXVN

Liên quan tới vụ việc trên, Người Lao Động thông tin thêm, trước thời điểm tiêm vắc-xin cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông báo đến phụ huynh liên quan việc nhưng gia đình không báo cho giáo viên biết việc gia đình đang nằm trong khu phong tỏa tạm. Khi đến trường để tiêm vắc-xin, tại phòng chờ em T. có tiếp xúc gần với 6 bạn học sinh khác.

Sau khi có thông tin ca dương tính, TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với học sinh này, đồng thời đưa gia đình em T. cách ly tạm thời, phun khử khuẩn những địa điểm em T. có đến.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lý giải nguyên nhân nhiều trường hợp mắc COVID-19 đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn tử vong Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, hiện Sở đang theo dõi chặt chẽ số ca mắc COVID-19 mới ở các địa bàn, đồng thời phân tích các ca nhập viện, ca tử vong để phát hiện diễn biến bất thường, kịp thời tham mưu cho TP những kế hoạch ứng phó nếu dịch bùng phát trở lại.

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