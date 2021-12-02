Âm thầm đi 200km đến thăm vợ thì tá hoả với cảnh tưởng diễn ra trước mắt, chồng cay cú cực độ báo luôn cho nhà ngoại

Được biết, anh chồng từ Tuyên Quang đã đi 200km xuống tận nơi bắt quả tang vợ ngủ cùng một người đàn ông khác trong phòng trọ.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn video quay lại màn bắt quả tang vợ ngoại tình của một anh chồng đến từ Tuyên Quang. Trong video ghi lại, người đàn ông mặt đồ đen tay vừa cầm gậy, vừa cầm dao đứng trong 1 căn phòng trọ và buông lời đe dọa: "Tao nói mày nghe, mày sẽ không bao giờ có cơ hội. Đừng có há miệng ra nói em xin anh em nuôi con nữa nhé". Đối diện anh là cô vợ cùng nhân tình đang đứng rúm ró bên nhau. Không chỉ vậy, vừa đe dọa, người chồng còn vừa video call cho một người phụ nữ mà anh gọi là mẹ. Qua cuộc nói chuyện, người phụ nữ mong con bình tĩnh, đưa vợ về "giáo dục", thế nhưng anh chồng lập tức đáp lại: "Giáo dục cái gì nữa".

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình, người vợ chỉ biết rúm ró chịu trận - Ảnh: Cắt từ clip Người mẹ liên tục khuyên răn để tránh xảy ra việc hối tiếc: "Con ơi, con nghe lời mẹ, bình tĩnh con nhé'". Anh chồng đáp lại: "Mẹ có biết cảm giác của con như thế nào khi con xuống đến đây không?"... Những người dân xung quanh xóm trọ cũng sợ người chồng giận quá mất khôn nên liên tục can ngăn, đòi thu giữ dao, thế nhưng anh chồng vẫn khăng khăng: "Bỏ ra, gọi công an vào đây cho cháu". Cảm giác căng thẳng bao trùm, người chồng vừa bất lực vừa cay cú, tiếp tục gọi điện cho người phụ nữ khác được cho là ở bên ngoại: "Dì Thanh ơi, cháu từ Tuyên Quang xuống đây, gặp 2 đứa nó đang ngủ với nhau. Dì bảo cháu làm như thế nào đây?".

Tới đây, dường như sự cay cú dâng lên tới đỉnh điểm, người chồng cầm chiếc gậy sắt phang mạnh vào đôi gian tình. Rất nhanh chóng, những người xung quanh đã kịp thời lao tới can ngăn để tránh hậu quả đáng tiếc. Sự bất lực lẫn cay cú của anh chồng khi bị 'cắm sừng' - Ảnh: Cắt từ clip Tiếp tục cuộc video call với dì Thanh, một người phụ nữ khác được cho là mẹ vợ cũng xuất hiện, người chồng chua chát: "Con gọi mẹ mà mẹ không nghe, con quay lại một nam một nữ ở trong phòng đây. Con nói cho mẹ nghe nhé, con từ trên nhà xuống đây, không nói cho nó là con xuống, gần 200 cây con phi xuống đây để xem thái độ của bọn này như thế nào. Xuống đây, con bắt nó mở cửa ra, một nam một nữ trong phòng, ngủ cùng nhau"... - người chồng chua chát báo với mẹ vợ. Hiện chưa rõ hồi kết của màn bắt gian vợ ngoại tình này đã đi tới đâu, song hậu quả đáng tiếc về tính mạng có lẽ không xảy ra thế nhưng cuộc hôn nhân này thì rõ ràng không thể nào cứu vãn nữa.

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