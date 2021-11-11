Clip đánh ghen này của người chồng đã thu về hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Đoạn clip đánh ghen của người chồng vị người vợ chat sex với nhân tình trong khoảng thời gian ly hôn đã làm chấn động cả cõi mạng. Người đăng tải clip cho biết về sự tình như sau: người vợ ngoại tình và đang trong quá trình ly hôn với chồng. Nhưng chồng chị này lại đến nhà trọ nơi chị quản lý để gây sự, đánh đập vợ.

Trong đoạn clip đầu tiên, một phụ nữ lớn tuổi và đứa con trai nhỏ đang đứng ra can ngăn vụ việc 2 vợ chồng đang cãi nhau. Anh chồng tay lăm lăm cầm điện thoại của vợ, muốn thu giữ bằng chứng ngoại tình là đoạn tin nhắn chat sex của vợ với tình nhân.

Người chồng dùng những lời nói rất khó nghe đối với vợ mình: "Tao nói cho mày nghe. Mày dám đi, mày giả vờ nằm đây ngủ này, mày nhắn tin cho nó này tưởng tao không đọc được à? Tao cũng nói cho mày một câu. Mày làm gì hả? Mày vào trong phòng vệ sinh này chat sex với nó luôn đi! Những gì chúng mày làm, chúng mày tự hiểu. Tòa án lương tâm sẽ tự chỉ cho mày".

Người quay lại đoạn phim cho biết cảnh này cô bận can nên cô

Ngoài ra, trên TikTok cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người vợ này nằm dưới sàn ôm đầu khóc lóc, tỏ ra đau đớn. Người đăng tải clip cho biết khúc này đang bận can ngăn người chồng do anh ta đánh đập vào đầu người vợ nên không quay lại được. Lúc xong rồi thì anh chồng lên xe chuẩn bị về, còn đứa con trai nhỏ thấy mẹ nằm dưới sàn tỏ ra lo lắng.

Ảnh: Chụp màn hình

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