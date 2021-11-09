'Phi vụ' đánh ghen 'thân tình' như 'chị em gái', 'tiểu tam' khoanh tay 'dạ thưa' tâm sự: 'Đi nhà nghỉ 1 lần, đi uống nước 2 lần và chưa đi ăn ở đâu'

Xã hội 09/11/2021 15:39

Khác với những vụ đánh ghen "tơi bời khói lửa" thường thấy, tiểu tam và chính thất trong vụ "bắt chồng ngoại tình" dưới đây sẽ khiến CĐM ngỡ ngàng vì "văn minh" đến "hú hồn".

Mới đây nhất, mạng xã hội lại đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen có "1-0-2" giữa "chính thất" và "tiểu tam", Trong đó, 2 người phụ nữ đã có màn đối chất "bình tĩnh" và văn minh đến lạ sau khi chuyện bí mật hẹn hò bị bại lộ. 

Cụ thể, màn đánh ghen này không có lời lẽ thô tục, gắt gỏng, cũng không xảy ra việc "xuống tay" cảnh cáo như những màn đánh ghen thường thấy trên mạng xã hội trước đó. 

Đứng trước người vợ, "tiểu tam" lúc này khá e dè, khép nép, khoanh hai tay lại nói chuyện rất "đàng hoàng, lễ phép". Còn về phía người vợ, cô cũng tự mình quay clip và hỏi chuyện rất nhẹ nhàng, từ tốn. Cất tiếng trước, "chính thất" yêu cầu cô bồ mở khẩu trang và tra hỏi: "Đi với chồng tôi bao nhiêu lần, ngủ với nhau bao nhiêu lần, đi ăn bao nhiêu lần?".

"Tiểu tam" thật thà đáp: "Đi một lần"

"Đi một lần là ở đâu" - Người vợ tiếp tục hỏi thêm.

"Em không nhớ chỗ đấy là chỗ nào? Em không nhìn biển hiệu nên không nhớ chỗ đấy là chỗ nào?", tiểu tam vội tiếp lời.

"Trà xanh" tiếp tục khoanh tay, rành mạch khai: "Từ 2h15 đến 3h kém 15, trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Ở đấy nó lấy 60.000 đồng và vào nửa tiếng nó vẫn lấy bấy nhiêu tiền. Đi nhà nghỉ 1 lần, đi uống nước 2 lần và chưa đi ăn ở đâu".

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Tiểu tam khoanh tay trả lời xuyên suốt buổi nói chuyện - Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, người vợ vẫn tiếp tục hỏi chi tiết với ái ân giữa "tiểu tam" với chồng của mình. Tiểu tam cũng thật thà khai không sót chi tiết nào. Nghe lại cuộc hẹn lén lút giữa chồng và người phụ nữ khác, chính thất vẫn bình tĩnh xuyên suốt buổi nói chuyện, sau cùng cô vợ cũng chỉ bấm lưu lại đoạn video phía trên rồi đi về. Ngoài ra không có bất kỳ một màn "long tranh hổ đấu" náo loạn đường phố nào.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra giận thay cô vợ trước việc ngoại tình của gã chồng và cô "tiểu tam".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác bày tỏ sự ngạc nhiên và nể phục trước thái độ bình tĩnh của người vợ. Không cần gào thét hay đánh đập ầm ĩ nhưng vẫn khiến "tiểu tam" phải sợ hãi, khoanh tay "hầu chuyện" không sót câu nào.

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Từ khóa:   đánh ghen ngoại tình tiểu tam

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