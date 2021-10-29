Chồng ghen tuông hóa 'cuồng nộ', nở nụ cười 'thản nhiên' và 'khó hiểu' sau khi gây án khiến dư luận ám ảnh

Xã hội 29/10/2021 16:00

Đối tượng trong vụ dùng xẻng đánh chết đồng nghiệp của vợ tại công ty nở nụ cười thản nhiên tại thời điểm bị công an bắt giữ khiến nhiều người ám ảnh và phẫn nộ.

Dẫn tin từ Thanh Niên, hôm 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hoàng Văn Bắc (28 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại Công ty J.B (khu công nghiệp Suối Tre, TP.Long Khánh, Đồng Nai). Bắc là nghi phạm dùng xẻng đánh chết người - anh P.Đ.G.A. (29 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai), là đồng nghiệp trong công ty.

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Đối tượng tại cơ quan công an- Ảnh: VietNamNet

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet thông tin thêm, điều tra ban đầu, Bắc và chị N.T.N.Y (SN 1995) là vợ chồng, đều làm công nhân tại Công ty TNHH J.B (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Thời gian gần đây vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết.

Khoảng 18h20 ngày 27/10, Bắc đi xe máy đến nhà xưởng số 5 của Công ty J.B để đổi xe cho chị Y. Tại đây, Bắc thấy chị Y đang ngồi nói chuyện với anh P.Đ.D.A (SN 1992, ngụ tại Đồng Nai) nên nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này.

Bực tức, Bắc đi lấy một cây xẻng tại nhà xưởng đến đánh liên tiếp vào đầu anh A khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, một số công nhân khác đến can ngăn nhưng nạn nhân đã tử vong.

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Nụ cười của kẻ thủ ác tại thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên

Đáng chú ý, hình ảnh ghi được sau khi đối tượng bị bắt khiến nhiều người ám ảnh bởi nụ cười "rợn người" và khó hiểu của "kẻ thủ ác". Tại cơ quan công an, biểu cảm thản nhiên của gã chồng sau màn xuống tay tàn độc khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. 

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