Trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra sự việc cháu bé 8 tuổi được phát hiện tử vong bên vũng máu.

Dẫn tin từ Dân Trí, tối 25/10, lãnh đạo xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cháu bé 8 tuổi được phát hiện tử vong bên vũng máu.

Trên người bé trai xuất hiện nhiều vết chém - Ảnh: Dân Trí

Theo đó, vào khoảng 17h cùng ngày, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai là H.T.Đ. (học lớp 3, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) gục bên vũng máu. Phát hiện sự việc, người chị gái liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet thông tin thêm, "Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của bé đi làm đồng. Người chị gái đi học về phát hiện cháu Đ. đã gục bên vũng máu. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng tay, phía sau gáy, nghi bị chém", lãnh đạo xã Sơn Ninh cho hay.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của em - Ảnh: VietNamNet

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy tìm thủ phạm.

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