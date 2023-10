Giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng trở lại trong 2 tuần tới, dự kiến quay lại mốc 50.000 đồng/kg

Số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến hết tháng 9 cho thấy đàn lợn cả nước tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm ngoái. Ước tính 9 tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 3,06 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuổi Trẻ đưa tin, thông tin về giá thịt heo, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng cho biết năm 2021, giá heo cao nhất 75.000 đồng/kg. Do nhu cầu thịt heo giảm, thịt heo quá tuổi xuất chuồng ứ đọng khoảng 30% (dư khoảng 1,5 triệu con) nên giá heo hơi xuống mức 30.000 - 35.000 đồng/kg. Những ngày gần đây, giá heo đã tăng trở lại, dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/kg tùy vùng.

"Giá heo hôm nay ở Công ty C.P tăng lên 45.000 đồng/kg, một số tỉnh đã tăng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Về giá gà công nghiệp, ở Đông Nam Bộ có thời điểm xuống 6.000 đồng/kg nhưng đến nay đã trở lại 28.000-30.000 đồng/kg, giá vịt cũng tăng lên 40.000 - 45.000 đồng/kg" - ông Trọng thông tin và dự báo giá thịt heo hơi và gà xuất chuồng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 2 tuần tới.

Phó cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết do ảnh hưởng dịch COVID-19, năm 2020 Việt Nam nhập khẩu 559.000 tấn thịt các loại, trong đó có 225.000 tấn thịt heo. 8 tháng đầu năm 2021, nhập 214.000 tấn thịt các loại, với 112.000 tấn thịt heo. Một số thông tin 8 tháng đầu năm nhập 256.000 tấn thịt heo là không chính xác.

Ông Long cũng khẳng định bộ không cấp hạn ngạch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật mà toàn bộ theo cơ chế thị trường, bảo đảm tuân thủ quy định của Việt Nam, thông lệ quốc tế và quy định của OIE.

Hơn nữa, với tỉ lệ nhập khẩu thịt heo 8 tháng đầu năm chỉ chiếm 3,6% sản lượng thịt heo trong nước. Do đó, việc nhập khẩu thịt heo không ảnh hưởng đến việc giá thịt heo giảm mạnh thời gian qua. Lý do chính giá thịt heo giảm sâu thời gian qua là do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh trong thời gian dài khiến lượng tiêu thụ giảm mạnh.