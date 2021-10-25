Cháy nhà 5 tầng cho thuê trọ ở quận Tân Bình - TP.HCM: Một người nhảy sang nhà bên cạnh, cố thoát khỏi căn nhà cháy bị trượt chân rơi xuống đất

Xã hội 25/10/2021 16:36

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, một nam thanh niên ở tầng 3 đã nhảy sang nhà dân bên cạnh để thoát khỏi đám cháy. Nhưng trượt chân ngã xuống đất và bị thương. Trước tình huống cấp bách, người dân đã nối thang để người mắc kẹt leo xuống.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 13h19 ngày 25/10, căn nhà 4 tầng trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM bốc cháy dữ dội ở tầng 1. Nhiều người trong nhà hốt hoảng, mắc kẹt, ngạt khói. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng PCCC đã hướng dẫn 11 người thoát ra ngoài an toàn, đồng thời giải cứu được 4 người mắt kẹt trong đám cháy.

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Cơ quan PCCC đã có mặt để kịp thời dập tắt đám cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan tới vụ việc, Zing News thông tin thêm, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, một nam thanh niên ở tầng 3 đã nhảy sang nhà dân bên cạnh để thoát khỏi đám cháy. Nhưng trượt chân ngã xuống đất và bị thương. Trước tình huống cấp bách, người dân đã nối thang để người mắc kẹt leo xuống.

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Người dân dùng thang cứu những nạn nhân bị mắc kẹt - Ảnh: Zing News

“Lúc lửa bùng lên, tôi và nhiều người hốt hoảng. Khói mù mịt, mọi người phải dùng khăn thấm nước để thở. Rất may người dân dùng thang hỗ trợ và cảnh sát có mặt kịp thời đưa mọi người thoát ra ngoài", một người thuê trọ kể lại.

Được biết, tầng trệt của căn nhà là cửa hàng bán thời trang. Các tầng còn lại được chủ nhà cho thuê phòng trọ.

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