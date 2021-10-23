Tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ: Bệnh nhân không thể nhắm được, mí dưới lòi gân máu đỏ tươi, mí trên chi chít sẹo

Xã hội 23/10/2021 19:57

Do tin tưởng vào quảng cáo của một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại địa phương, với hy vọng có đôi mắt đẹp hơn, cô đã chi hơn 25 triệu đồng thực hiện dịch vụ cắt mí trên và lấy bọng mắt mí dưới.

Dẫn tin từ Tiền Phong, nữ bệnh nhân N.T.N.T. (25 tuổi, quê Bến Tre) vào viện trong tình trạng mắt không thể nhắm được, mí dưới lòi gân máu đỏ tươi, mí trên chi chít sẹo. Cả hai mắt lúc nào cũng chảy nước vì mí dưới lật ngược, không thể khép lại.

Qua khai thác bệnh sử của các bác sĩ từ bệnh nhân ghi nhận, do tin tưởng vào quảng cáo của một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại địa phương, với hy vọng có đôi mắt đẹp hơn, cô đã chi hơn 25 triệu đồng thực hiện dịch vụ cắt mí trên và lấy bọng mắt mí dưới.

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Mắt chị T. trong tình trạng không thể nhắm được - Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, tai họa đã xảy ra, sau phẫu thuật mí trên của bệnh nhân chi chít sẹo, mí dưới lật ngược, đôi mắt luôn trong tình trạng thốn rát, đỏ ngầu. Cô cho biết: "Sáng ngủ dậy là lông mi rớt đầy trong mắt, tôi rất đau rát. Mắt không thể khép lại, luôn hở xa nhau nên khi tắm nước tràn vào khiến mắt thốn kinh khủng. Đau quá tôi phải cầm cự bằng cách uống kháng sinh liên tục chờ ngày giãn cách xã hội nới lỏng, được phép đi lại để đến bệnh viện thăm khám".

Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài, cô gái trẻ chưa kịp đến bệnh viện chỉnh sửa nhan sắc thì đã bị công ty đuổi việc vì đôi mắt thảm họa sau khi cắt mí khiến người khác sợ hãi. “Tôi làm việc ở công ty Hàn Quốc, nhưng sau khi cặp mắt bị hư thì họ không chấp nhận tôi nữa vì công ty này chú trọng ngoại hình” – cô nói.

Nữ bệnh nhân đã tìm đến thẩm mỹ viện nơi cắt mí mắt cho mình để truy cứu trách nhiệm nhưng cô đã bị chối bỏ, cơ sở tuyên bố đôi mắt của cô không phải do họ làm. Cố gắng chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội nữ bệnh nhân lập tức đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW nhận định: “Cô gái còn quá trẻ nên việc thẩm mỹ viện cắt bọng mắt dưới là sai kỹ thuật. Hơn nữa, đường mổ cũng sai đã cắt đứt vào sụn mi dưới, dẫn đến tình trạng bị lật mi. Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ bị viêm giác mạc nghiêm trọng vì mi dưới lật ngược khiến vi khuẩn, ký sinh trùng thâm nhập. Biến chứng của viêm giác mạc có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn”.

Theo BS Tú Dung, phương pháp ghép da có thể giải quyết những vấn đề bệnh nhân phải đối mặt. Tuy nhiên, ghép da không đảm bảo tính thẩm mỹ và có thể bị hoại tử. Để điều trị khẩn cấp, tái tạo phục hồi mí dưới, bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật mổ kín và khâu khép cơ vòng mi theo hình chữ U.

Sau hơn 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã hồi sinh thành công 100% mắt phải, và 90% mắt trái cho cô gái trẻ. Hiện mí trên và mí dưới của cô đã có thể chạm nhau, tránh được tình trạng nhiễm khuẩn, không còn đau thốn khi tắm hoặc đi ngoài gió.

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Sau khi được phẫu thuật chỉnh sửa lại - Ảnh: Tiền Phong

“Rất nhiều cơ sở thẩm mỹ viện chui đang hoành hành, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ mà không được cấp phép. Nhiều người thậm chí còn không phải là bác sĩ, mà chỉ là tay ngang học lỏm. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Khi có nhu cầu làm đẹp, mọi người phải tỉnh táo tìm hiểu cơ sở được cấp phép, bác sĩ được cấp phép rõ ràng để tránh tiền mất tật mang” - Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo.

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Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ tai nạn PTTM cắt mắt

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