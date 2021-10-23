Địa phương đầu tiên thông báo KHẨN cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ

Xã hội 23/10/2021 19:27

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào chiều 23/10 để phòng tránh mưa lũ.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 23/10, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết Sở đã có văn bản cho tất cả học sinh trên địa bản tỉnh nghỉ học trong buổi chiều cùng ngày (23/10), để phòng tránh mưa lũ.

Cụ thể, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị thông báo cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong buổi chiều hôm nay (23/10).

Theo dõi diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để ứng phó kịp thời; phân công trực 24/24 để xử lý những tình huống do mưa lũ gây ra.

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Mưa lớn ở tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Báo Quảng Nam

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT yêu cầu đối với những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất..., cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Ngoài ra, trong trường hợp cần có sự chỉ đạo kịp thời của Sở GD-ĐT thì điện thoại trực tiếp cho Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam.

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