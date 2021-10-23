Dòng chia sẻ ngắn của mẹ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương đã khiến nhiều người xúc động và xót xa trước sự ra đi của cháu H. Mất mát này đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân.

Liên quan tới vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 21/10, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu bé tại nhà riêng và không nhận phúng điếu. Hình ảnh đau lòng nhất trong tang lễ của của bé H - Ảnh: VietNamNet

Đúng 11 giờ 21/10, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà - nơi đây cũng là nơi an nghỉ của tổ tiên gia đình.

Chứng kiến hình ảnh bà nội ôm di ảnh cháu trai vào lòng khóc nấc từng cơn, gọi tên trong vô vọng, nhiều người người dự đám tang cũng không kiềm được nước mắt khóc thương cháu bé vắn số. Đến hiện tại, gia đình đã lo liệu xong tang lễ cho cháu bé xấu số. Song, những nỗi đau vẫn còn đó, chẳng biết bao giờ mới nguôi cho người ở lại.

Mới đây, chị A.N (mẹ bé H.) đã đổi ảnh đại diện bằng hình bé H. đang ngồi chơi đồ chơi kèm chia sẻ xót xa: "Cứ ngỡ là giấc mơ hoá ra khi tỉnh giấc lại là thật. Mẹ yêu con biết mấy sao con vội bỏ mẹ vậy con". Mẹ bé nghẹn ngào trước sự thật quá đỗi đau lòng - Ảnh chụp màn hình Dòng chia sẻ ngắn này đã khiến nhiều người xúc động và xót xa trước sự ra đi của cháu H. Mất mát này đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân. Trước đó, bố cháu H. cũng nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã hỗ trợ tìm kiếm trong nhiều ngày qua và nghẹn ngào nói những lời cuối cùng với con trai. Gia đình chiaarn bị mâm cơm trong tang lễ của bé H - Ảnh: FBNV Anh viết: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu. Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, đức Phật sẽ che chở cho con, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con. Kiếp này sống với ba mẹ, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-trai-2-tuoi-o-binh-duong-mat-tich-roi-tu-vong-nhung-noi-dau-van-con-do-chang-biet-bao-gio-moi-nguoi-cho-nguoi-o-lai-432604.html