Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích rồi tử vong: Những nỗi đau vẫn còn đó, chẳng biết bao giờ mới nguôi cho người ở lại

Xã hội 23/10/2021 09:19

Dòng chia sẻ ngắn của mẹ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương đã khiến nhiều người xúc động và xót xa trước sự ra đi của cháu H. Mất mát này đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân.

Liên quan tới vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 21/10, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu bé tại nhà riêng và không nhận phúng điếu. 

be trai 2 tuoi 1
be trai 2 tuoi 2
Hình ảnh đau lòng nhất trong tang lễ của của bé H - Ảnh: VietNamNet

Đúng 11 giờ 21/10, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà - nơi đây cũng là nơi an nghỉ của tổ tiên gia đình. 

Chứng kiến hình ảnh bà nội ôm di ảnh cháu trai vào lòng khóc nấc từng cơn, gọi tên trong vô vọng, nhiều người người dự đám tang cũng không kiềm được nước mắt khóc thương cháu bé vắn số.

Đến hiện tại, gia đình đã lo liệu xong tang lễ cho cháu bé xấu số. Song, những nỗi đau vẫn còn đó, chẳng biết bao giờ mới nguôi cho người ở lại. 

Mới đây, chị A.N (mẹ bé H.) đã đổi ảnh đại diện bằng hình bé H. đang ngồi chơi đồ chơi kèm chia sẻ xót xa: "Cứ ngỡ là giấc mơ hoá ra khi tỉnh giấc lại là thật. Mẹ yêu con biết mấy sao con vội bỏ mẹ vậy con".

be trai 2 tuoi 3
Mẹ bé nghẹn ngào trước sự thật quá đỗi đau lòng - Ảnh chụp màn hình

Dòng chia sẻ ngắn này đã khiến nhiều người xúc động và xót xa trước sự ra đi của cháu H. Mất mát này đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người thân.

Trước đó, bố cháu H. cũng nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã hỗ trợ tìm kiếm trong nhiều ngày qua và nghẹn ngào nói những lời cuối cùng với con trai.

be trai 2 tuoi 4
Gia đình chiaarn bị mâm cơm trong tang lễ của bé H - Ảnh: FBNV

Anh viết: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu. Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, đức Phật sẽ che chở cho con, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con.

Kiếp này sống với ba mẹ, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai".

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai'

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai'

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mất đi con cái của người làm cha mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 2 tuổi mất tích bé trai ở Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 29 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 2 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số