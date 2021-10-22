Ngày 20/10, khi chị T. ở nhà cha mẹ ruột thì R. cầm dao xông vào nhà rượt đuổi, hành hung. R. khống chế, ép buộc chị T. không được ly hôn.

Theo báo Dân trí đưa tin, chiều 21/10, Công an huyện Minh Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ 2 cha con chết trong căn nhà khóa kín. Nạn nhân được xác minh là anh Đ.V.R. (29 tuổi, xã Thanh An) cùng con trai 5 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, anh R. và vợ là chị Đ.T.T. xảy ra mâu thuẫn nên chị T. về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau nhiều lần được hòa giải, chị T. và anh R. vẫn quyết định sẽ ly hôn.

Cơ quan công an tiếp cận hiện trường, điều tra vụ 2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ (Ảnh: N.T).

Ngày 20/10, khi chị T. ở nhà cha mẹ ruột thì R. cầm dao xông vào nhà rượt đuổi, hành hung. R. khống chế, ép buộc chị T. không được ly hôn. R. đe dọa nếu chị T. ly hôn sẽ giết chị rồi cùng con tự tử. Quá hoảng sợ, chị T. tìm cách thoát thân rồi trình báo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Trưa 21/10, công an xã Thanh An đến nhà anh R. để tìm hiểu, giải quyết sự việc theo đơn trình báo thì thấy cửa đóng kín. Cùng lúc đó, một người dân địa phương nhìn qua cửa sổ phát hiện anh R. và con trai đã treo cổ nghi tự tử. Mọi người hốt hoảng phá cửa đưa cha con anh R. đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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