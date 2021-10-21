Sau khi mang bia lên tầng 19 khu chung cư này để ăn uống, người đàn ông bỗng ngã xuống giếng trời và tử vong tại chỗ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, vụ việc trên được ghi nhận xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/10 tại chung cư IDICO, tọa lạc trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ án, người dân sống tại đây đã nghe được một tiếng động khá lớn phát ra từ khu giếng trời nên đã đến để xem thử. Tại đây, người dân hốt hoảng khi phát hiện ra một người đàn ông (khoảng 35 tuổi) đã không còn hơi thở.

Người đàn ông được phát hiện tử vong tại khu vực giếng trời - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngay sau đó, vụ việc đã được thông báo với công an địa phương. Cư dân sống tại đây cho biết, trưa cùng ngày đã từng thấy người này mang thức ăn và bia rượu lên trên tầng 19 để ăn uống một mình, ít giờ sau thì vụ việc xảy ra.

Vỏ lon bia, thức ăn thừa và tàn thuốc lá được CA tìm thấy tại tầng 19 của chung cư - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Xe cứu thương có mặt để đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo ghi nhận của công an, tại tầng 19 của chung cư này đã phát hiện một số vỏ lon bia, tàn thuốc lá và thức ăn thừa. Ngoài ra, người đàn ông tử vong trên không phải là cư dân sống tại chung cư này.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-bia-tren-tang-19-chung-cu-tphcm-nguoi-dan-ong-duoc-phat-hien-tu-vong-tai-gieng-troi-432340.html