Thủy Tiên và Hoài Linh làm từ thiện như thế nào ở Hải Lăng, Quảng Trị?

Xã hội 13/10/2021 11:52

Theo đó, 2 đoàn từ thiện của Hoài Linh và Thủy Tiên đều có hỗ trợ người dân tại Hải Lăng, Quảng Trị nhưng mức quà tặng lại khác nhau hoặc chỉ cử người đại diện.

Theo Thanh Niên, vào ngày 13/10, lãnh đạo UBND xã Hải Phong và lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã đưa ra các thông tin cụ thể về hoạt động thiện nguyện của 2 đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh tại địa phương.

Thủy Tiên và Hoài Linh làm từ thiện như thế nào ở Hải Lăng, Quảng Trị? - Ảnh 1
Ca sĩ Thủy Tiên đã hộ trợ người dân ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị với nhiều mức quà khác nhau - Ảnh: Thanh Niên

Dựa theo thông tin bước đầu được xác nhận từ đại diện của Ủy ban MTTQ VN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và địa phương nơi nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ người dân chịu thiệt hại mùa lũ cuối năm 2020. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực thì sẽ khác nhau về mức độ quà tặng hoặc chỉ cử người đại diện đến.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Hải Lăng, ông Nguyễn Vĩnh Quyền cho hay, dựa theo thống kê sơ bộ từ các xã, huyện Hải Lăng, trong danh sách nhận hỗ trợ có đến 17.800 hộ dân. Tuy nhiên, tại những xã khác nhau, số lượng người được hỗ trợ cũng có sự chênh lệch. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng không thể xác định cụ thể số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ do đoàn của cô đã tặng ở nhiều mức khác nhau.

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NS Hoài Linh không đến trực tiếp nhưng ủy quyền cho người đại diện - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào đợt 1, ca sĩ Thủy Tiên và đoàn từ thiện của mình đã hỗ trợ mức tiền 3 triệu đồng cho 1.400 hộ dân của 4 xã Hải Quy, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Trường. Trong đợt 2, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng nhưng đoàn từ thiện lại thống nhất là sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Vĩnh Quyền nói: "Ngoài hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh cũng có hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, với mức đầu tư 1,4 tỉ đồng. Nhưng nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ qua xã Hải Phong, chứ không thông qua huyện."

Chủ tịch UBND xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, ông Bùi Xuân Giang cũng xác nhận nghệ sĩ Hoài Linh đã hỗ trợ 14 tỷ đồng để xây dựng một công trình trường mầm non kết hợp chống lũ thông qua người đại diện.

Thủy Tiên và Hoài Linh làm từ thiện như thế nào ở Hải Lăng, Quảng Trị? - Ảnh 3
Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh được Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen, tri ân tấm lòng vàng - Ảnh: Thanh Niên

Ông Bùi Xuân Giang cho biết: "Vào tháng 6.2021, địa phương nhận được tiền hỗ trợ. Sau khi hoàn thành việc thiết kế, hồ sơ thủ tục thẩm định…, đến tháng 9.2021 công trình được khởi công. Dự kiến công trình hoàn thành vào cuối tháng 10.2021".

Ngoài ra, lãnh đạo xã Hải Phong thông tin thêm rằng, xã Hải Phong cũng đã nhận được công văn từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh thông tin hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vào hồi tháng 9 vừa qua. Ngay sau đó, Ủy ban MTTQ VN xã Hải Phong đã gửi văn bản phản hồi thông tin có xác nhận của Đảng ủy xã để trả lời Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

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